Distretto family per lo Sport, appuntamento a Vezzano 

sabato, 12 marzo 2022

La Conferenza si terrà giovedì 17 marzo 2022 in presenza con orario: 9.30-13.30, a Vezzano, presso il teatro Valle dei Laghi (via Antonio Stoppani). L’iscrizione è obbligatoria tramite il form online.

Lo sport è vita, è benessere, è salute, lo sport è imparare a stare assieme in squadra, a rispettare le regole, è “comunità educante” e volano di crescita sociale ed economica. Il 17 marzo 2022 si terrà la Conferenza provinciale che mette al centro Sport e Famiglia. Sarà occasione per presentare ufficialmente il distretto famiglia per lo sport e la sua valenza educativa nei confronti di famiglie, bambini, ragazzi e tutta la comunità. Questo progetto, che si avvale della partnership con il Coni Trento e che vede già aderenti 124 associazioni sportive, 98 comuni e 13 Comunità di valle, è stato fortemente sostenuto dalla Giunta provinciale e dall’Agenzia per la coesione sociale in quanto apporta benessere familiare e sociale sul territorio. Inoltre, la misura del “Voucher sportivo” permette alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose in possesso di determinati requisiti di consentire ai propri figli minorenni di praticare una disciplina sportiva. Il distretto famiglia per lo sport garantisce inclusività e coesione sociale avvalendosi degli strumenti “family” già attivati dall’Agenzia, quali i distretti famiglia, le reti tra le associazioni sportive, le istituzioni e il CONI. Grazie all’adesione al distretto famiglia per lo sport le associazioni sportive potranno avvicinarsi e ottenere la certificazione di qualità “Family in Trentino” e contribuire ad accrescere sul territorio sostenibilità sociale, ambientale, pari opportunità e inclusività. La Conferenza sancisce la nascita di questo nuovo distretto in stretta dialettica con il territorio e vedrà l’alternarsi di testimonianze da parte di associazioni sportive e di atleti trentini.

Diamo voce al territorio nel post-Covid: il questionario “Riemergere 2”

L’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento, a distanza di due anni dalla prima ricerca “Ri-emergere” sullo stato delle famiglie e dei giovani nel periodo della pandemia, vuole approfondire il suo attuale impatto sul benessere/malessere della popolazione trentina per rilevare i bisogni e individuare strategie di intervento. Le informazioni raccolte dall’indagine serviranno a migliorare le azioni a sostegno del benessere della comunità e saranno punto di partenza per sviluppare nuove progettualità sui diversi territori.

L’indagine prevede la compilazione di 3 QUESTIONARI rivolti a diversi destinatari, nello specifico:

*un questionario rivolto ad ADULTI con più di 20 anni

https://forms.gle/k752QKDw5raMqUmR8

* un questionario rivolto a BAMBINI/e tra i 5 e 8 anni

https://forms.gle/vCKeFfK25Gs8BHMh9

* un questionario rivolto a GIOVANItra i 9 e 19 anni

https://forms.gle/bVsTJQ6tL6ri4vuW7

Nelle diverse fasi della ricerca, che vede la regia dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, con il supporto scientifico della Fondazione Franco Demarchi, sono stati coinvolti: l’Ordine degli psicologi della provincia di Trento, Comitato Provinciale di Trento per l’UNICEF, Distretto famiglia per l’educazione, e le realtà del terzo settore: A.M.A. Punto famiglie, Casa Mia, le cooperative Arianna, Progetto ’92, Kaleidoscopio e l’Associazione provinciale per i minori (APPM).