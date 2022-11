Darfo Boario: conservatorio internazionale e ricca stagione

lunedì, 14 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Conservatorio di Darfo Boario Terme (Brescia) diventa sempre più internazionale. Sono infatti numerosi gli studenti stranieri – soprattutto orientali – che scelgono di frequentare i corsi di laurea a Darfo, sede staccata da Brescia, che conta 36 docenti e 80 studenti. Complessivamente tra Brescia e la sede staccata in Valle Camonica sono 700 studenti. Dopo due anni, causa restrizioni per la pandemia, da quest’autunno è ripresa l’attività in presenza e il Maestro Massimo Cotroneo, responsabile del Conservatorio di Darfo Boario Terme, sottolinea: “E’ stato bello rivederci tutti in presenza, certamente abbiamo dovuto affinare il modello organizzativo, coinvolgendo studenti e docenti”. “In questi anni – aggiunge il Maestro Cotroneo – il Conservatorio di Darfo Boario Terme hanno incrementato notevolmente l’attività con un ampliamento dell’offerta agli studenti e una diversificazione delle proposte musicali” (nella foto da sinistra Giovanni Duci e Massimo Cotroneo).

Tra le iniziative avviate spicca “STU.D.I.O” (Studenti e Docenti Insieme in Orchestra). “Con questo progetto – prosegue il Maestro Cotroneo – forniamo un’esperienza didattica di livello pre-professionale agli studenti, la possibilità di interagire anche all’esterno, con un nucleo di organico orchestrale che rappresenti un’importante occasione di formazione didattica, oltre ad avviare relazioni con gruppi orchestrali europei equivalenti”. Recentemente gli studenti che fanno parte del progetto hanno partecipato ad una trasferta alle Isole Canarie, dove hanno avuto l’opportunità di esibirsi in due concerti.

Il Conservatorio di Darfo, pur diventando sempre più internazionale con la frequenza di studenti stranieri, alcuni risiedono per studio in valle, altri fanno spola da Brescia, Bergamo e anche Milano, ha stretto legami con le realtà della Valle Camonica. “In quest’ottica – sostiene il Maestro Giovanni Duci, responsabile della comunicazione del Conservatorio – la sede di Darfo ha cercato di consolidare la presenza sul territorio, con appuntamenti e concerti, e così avverrà anche quest’anno, dove abbiamo in programma una serie di eventi e un grande concerto in primavera che si inserirà nelle iniziative “Brescia- Bergamo capitale della cultura””.

La stagione concertistica

Il cartellone della stagione concertistica è ricco, con numerosi appuntamenti in Valle Camonica “Gli appuntamenti – prosegue Giovanni Duci – sono articolati da fine mese all’autunno 2023 e grazie al sostegno degkli enti territoriali, in particolare la Comunità Montana, proporremo numerosi concerti”. Nel cartellone, oltra alla XII rassegna chitarristica, spicca “In festo Michaelis” con la ricostruzione di una liturgia protestante ai tempi di Bach a cura di Giovanni Duci e Federico Bardazzi.

IL PROGRAMMA

Novembre

Giovedì 24 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

RISONANZE OPERISTICHE PER QUARTETTO

Quartetto “Ferdinando Garimberti” del

Conservatorio di Brescia

Vincitore del concorso Francesco Berlucchi

Leonardo Priori, Filippo Pedrotti violini

Ida Ostini viola, Maria Sandu violoncello

Musiche di A. Ponchielli, G. Puccini, A. Catalani

Venerdì 25 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

NOVECENTO: UN VIAGGIO NEL SECOLO INNOMINABILE

DUOUD – Lina Uinskyte violino, Mauro Dilema pianoforte

Musiche di F. Ciléa, N. Kapustin, G. Antheil, M. Pilati

Dicembre

Venerdì 9 ore 21 – Darfo, chiesetta dell’ex convento

Venerdì 16 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

NATALE È ALLE PORTE

Concerti di docenti e studenti del Conservatorio di Darfo Boario Terme

Musiche di autori vari

Gennaio

Venerdì 20 ore 20 – Brescia, Auditorium S. Barnaba

BERGAMO BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Orchestra STU.D.I.O.

Studenti e Docenti Insieme in Orchestra

Pier Angelo Pelucchi direttore

Musiche di G. Donizetti, A. Bazzini, O. Respighi

Febbraio

Giovedì 2 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

XII RASSEGNA CHITARRISTICA

Andrés Segovia: musica e parole

Allievi e docenti dei Conservatori di Brescia,

Milano e Piacenza

Musiche di autori Segoviani

Giovedì 9 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

LE SONATE DI FAURÉ PER VIOLINO E PIANOFORTE

Paolo Ghidoni violino

Giampaolo Stuani pianoforte

Musiche di G. Fauré

Giovedì 16 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 17 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

LE 3 B: BACH, BEETHOVEN, BRAHMS

Davide Alogna violino

Costanza Principe pianoforte

Musiche di J. S. Bach, L. van Beethoven, J. Brahms

Giovedì 23 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

SCHUBERT E SCHUMANN: IN VOLO FRA LE LIRICHE PIÙ BELLE

Claudio Marini violoncello

Gabriele Prodi pianoforte

Musiche di J. S. Bach, F. Schubert, R. Schumann

Venerdì 24 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

XII RASSEGNA CHITARRISTICA

Andrés Segovia: musica e parole

Allievi e docenti dei Conservatori di Brescia,

Milano e Piacenza

Musiche di autori Segoviani

Marzo

Giovedì 2 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

GLI OTTONI ALL’OPERA

Ensemble di Ottoni del Conservatorio

Roberto Bracchi direttore

Musiche di G. Verdi, F. von Suppé, G. Rossini

Giovedì 9 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

BRIXIOTTOVIOLETTE

Giuseppe Miglioli, Ilaria Armanti, Letizia

Ricciardi, Elisa Forelli,

Mattia Tallarini, Alessio Boschi, Emma Ratti,

Francesca Rodella viole

Musiche di J. S. Bach, G. Bizet, A. Borodin, E.

Grieg, D. Šostakovič,

P. I. Čajkovskij

Giovedì 16 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

XII RASSEGNA CHITARRISTICA

Alirio Diaz a 100 anni dalla nascita

Allievi dei Conservatori di Brescia e Darfo Musiche di autori vari

Venerdì 24 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

Giovedì 30 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

A TOUR D’ANCHES

Giuseppe Lo Preiato oboe

Vincenzo Buonomano clarinetto

Anna Cimoli fagotto

Diego Gordi e Fabio Gordi pianoforte

Musiche di C. Saint-Saëns, A. Ponchielli, F. Schmitt, N. Rota

Sabato 25 ore 17 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Sabato 1 aprile ore 17 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

SARTORIA PER OTTONI

Concerti finali del seminario a cura dei docenti Angelo Cavallo, Alessio Brontesi e Federico Biscione

Allievi di tromba, trombone e composizione Musiche degli studenti di Composizione della classe del M° Federico Biscione

Venerdì 31 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

ADIOS…PIAZZOLLA

Massimiliano Pezzotti flauto

Enea Leone chitarra

Ensemble di flauti del Conservatorio di Darfo

Musiche di A. Piazzolla

Aprile

Venerdì 14 ore 21 – Breno Duomo

Sabato 15 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Domenica 16 ore 21 – Bergamo, Chiesa di S.Bartolomeo

IN FESTO MICHAELIS

Ricostruzione di una liturgia protestante ai tempi di Bach a cura di Giovanni Duci e Federico Bardazzi

Coro del Conservatorio di Darfo

Coro Antiche Armonie di Bergamo

Ensemble Barocco Luca Marenzio

Giovanni Duci direttore

Musiche di J. S. Bach

Giovedì 27 ore 21 – Brescia, Chiesa di S. Maria della Pace

PETITE MESSE SOLENNELLE DI ROSSINI

Elena Antonini soprano

Ilariandrea Tomasoni contralto

Nicolas Resinelli tenore

Michael Zeni basso

Coro misto e coro Marenzio del Conservatorio

Elisea Perini, Ilaria Cavalleri pianoforte

Giacomo Gozzini harmonium

Silvio Baracco direttore

Venerdì 28 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

PROMENADE FRANÇAISE

Massimiliano Pezzotti flauto

Vincenzo Buonomano clarinetto

Luca Marchetti pianoforte

Musiche di C. Saint-Saëns, F. Poulenc, M. Webster

Maggio

Giovedì 4 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 12 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

MARIA CALLAS CARTEGGI: parole e musica Concerto nel centenario della nascita

Venerdì 5 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

CIACCONE, FOLLIE E PASSACAGLIE…

Lina Uinskyte violino

Marco Ruggeri organo

Musiche di A. Bertali, B. Storace, H. I. F. Biber, J.

S. Bach, A. Corelli,

G. F. Händel

Giovedì 11 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

IL SACRIFIZIO DI ABRAMO

Oratorio di Camilla De Rossi

Marenzio Consort

Raphael Negri primo violino concertatore

Andrea Arrivabene alto

Leopoldo Saracino tiorba

Giovanna Fabiano clavicembalo

Alexandra Filatova organo

Giovedì 18 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 19 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

BLM Project seconda edizione Dalla riforma al naif: la poesia di Brahms, Wagner e Grieg

Allievi delle classi di canto di Brescia e Darfo Musiche di J. Brahms, R. Wagner, E. Grieg e loro contemporanei

Martedì 23 ore 20 – Brescia, Teatro Grande

CONCERTO DELL’ORCHESTRA STU.D.I.O AL TEATRO GRANDE

Orchestra STU.D.I.O.

STUdenti e Docenti Insieme in Orchestra

Pier Carlo Orizio direttore

Programma in via di definizione

Giovedì 25 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 26 ore 21 – Darfo, chiesetta dell’ex convento

JUDITH – Oratorio di Marc-Antoine Charpentier

Coro del Conservatorio di Darfo

Coro Antiche Armonie di Bergamo

Ensemble Barocco Luca Marenzio

Giovanni Duci direttore

Giugno

Giovedì 8 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

LE PIACE BRAHMS?

Davide Alogna, Donatella Colombo violini

Giuseppe Miglioli, Federico Gerboni viole

Claudio Marini violoncello

Costanza Principe pianoforte

Musiche di W. A. Mozart, J. Brahms

Venerdì 9 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

XII RASSEGNA CHITARRISTICA

Alirio Diaz a 100 anni dalla nascita

Allievi dei Conservatori di Brescia e Darfo Musiche di autori vari

Giovedì 15 ore 20 – Brescia, Auditorium S. Barnaba

CONCERTO BIG BAND

Big Band del Conservatorio

Corrado Guarino direttore

Giovedì 22 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 23 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

PERLE MUSICALI DEL CLASSICISMO VIENNESE

Ensemble del Conservatorio

Luca Morassutti maestro concertatore

Musiche di F. Haydn, W. A. Mozart

Giovedì 29 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

Venerdì 30 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

XII RASSEGNA CHITARRISTICA

François de Fossa, il chitarrista soldato Enea Leone, Luca Trabucchi e allievi delle classi di Brescia e Darfo, chitarre Zoltan Banfalvi violino

Pierluigi Ruggiero violoncello

Musiche di F. de Fossa

Luglio

Giovedì 13 ore 20 – Brescia, Auditorium S. Barnaba

I FIATI IN VACANZA

Orchestra di Fiati del Conservatorio

Giovanni Sora direttore

Musiche di J. Hanssen, G. Holst, O. Respighi, P. Ugoletti e R. Vaughan Williams.

Settembre

Giovedì 14 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

CONCERTO CONTEMPORARY JAZZ

Studenti della classe di Contemporary Jazz del Conservatorio

Giovanni Falzone direttore e tromba solista Musiche di G. Ligeti, M. Davis, S. Rollins, G. Falzone

Giovedì 21 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

IL VIRTUOSISMO BAROCCO

Davide Alogna, Donatella Colombo violini Giuseppe Miglioli viola

Studenti delle classi di Archi del Conservatorio Musiche di A. Vivaldi, G. Ph. Telemann e J. S. Bach

Giovedì 28 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

I FIATI ROMANTICI

Ensemble di fiati del Conservatorio

Giovanni Sora direttore

Musiche di J. Raff e A. Dvořák

Venerdì 29 ore 18 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

SOUNDLANE

Sonovia Musicale Brescia Bergamo Capitali Italiane della Cultura 2023

Percorso di suoni nel paesaggio culturale, musicale e sonoro fra le due città

Ottobre

Giovedì 5 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

MUSICA DA SALOTTO

Mauro Scappini flauto

Giovanni Sora clarinetto

Eros Roselli chitarra

Musiche di G. Rossini, C. Debussy, A. Bazzini, E.

Morricone, N. Rota, L. Battisti,

A. Piazzolla, V. Monti

Giovedì 12 ore 21 – Brescia, Chiesa di S. Maria della Pace

LE SOLISTE IN VIAGGIO PER L’EUROPA

Gruppo vocale Le Soliste

Francesco Botti organo

Francesca Tirale arpa

Silvio Baracco direttore

Musiche di F. Mendelssohn-Bartholdy, B. Britten, F. Poulenc, G. Holst

Venerdì 13 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

CONCERTO IN TRIO

Paolo Artina violino

Fabio Guidolin violoncello

Siro Saracino pianoforte

Musiche di F. J. Haydn, L. van Beethoven, S. Rachmaninov

Mercoledì 18 e Giovedì 19 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

LE OPERE PER PIANOFORTE E ORCHESTRA DI F. CHOPIN

Orchestra STU.D.I.O.

STUdenti e Docenti Insieme in Orchestra Studenti vincitori della selezione per il 2023 solisti

Pier Carlo Orizio direttore

Venerdì 20 ore 21 – Darfo, Auditorium del Conservatorio

TRIO AMITIÉ – VI edizione

Vincenzo Buonomano clarinetto

Giuseppe Grassi violoncello

Luca Marchetti pianoforte

Musiche di M. Bruch, R. Kahn, R. Günter

Giovedì 26 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo

del Conservatorio DA BACH A PIAZZOLLA

Mauro Scappini flauto

Anna Loro arpa

Musiche di J. S. Bach, C. Saint-Saëns, N. Rota, J. Mouquet, A Piazzolla

Sabato 28 ore 20 – Brescia, Salone da Cemmo del Conservatorio

C’EST LA BOHEME!

Allievi delle classi di Canto

Leonella Grasso Caprioli coordinamento scenico Pierangelo Pelucchi coordinamento musicale, Monica Colonna coordinamento del progetto‘”Opera Minima”.