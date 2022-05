Darfo Boario, riaperto il tratto di strada tra Corna e Bessimo

sabato, 21 maggio 2022

Darfo Boario Terme – Tolto il semaforo sulla strada che unisce Corna di Darfo Boario a Bessimo, in località Corna Rosse. Lo smottamento del 10 marzo scorso aveva provocato prima la temporanea chiusura, poi i tecnici avevano disposto il posizionamento di un impianto semaforico per consentire i lavori di sistemazione e il posizionamento delle reti paramassi. Dopo le opere il sopralluogo dei tecnici che hanno il via libera alla riapertura del tratto di strada e alla rimozione dell’impianto semaforico in una strada molto utilizzata.