Darfo Boario: lezione di sicurezza della Polizia Stradale

martedì, 12 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Sicurezza stradale, a Darfo Boario Terme (Brescia) e in Valle Camonica proseguono le attività di educazione alla sicurezza portata avanti dalla Polizia Stradale, che ha organizzato una serie di eventi anche ai recenti Campionati Italiani Giovanili di ciclismo che hanno richiamato migliaia di persone e appassionati nella città della Valle Camonica.

Per l’occasione è stato posizionato nella rinnovata piazza di Boario il Pullman azzurro e a turno gli agenti della Polstrada di Darfo Boario hanno tenuto una lezione a giovani e meno giovani, in particolare i comportamenti da tenere quando si guida una vettura (evitare uso di alcol e stupefacenti) oppure si è in sella a una moto. Regole base dall’allacciamento delle cinture di sicurezza in auto al casco per chi va in moto, fino ai consigli sul corretto utilizzo del telefonino. Poi c’è stato un ripasso anche dalle norme del codice della strada. I ragazzi durante l’incontro con gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario hanno posto domande su come muoversi in sicurezza, in auto, in moto, in bicicletta, a piedi, rispettando se stessi e gli altri.



Il Pullman azzurro è stato inoltre visitato anche dai volontari che hanno svolto servizio alle gare di ciclismo.