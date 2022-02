Darfo Boario: fiaccolata per la pace e raccolta beni per la popolazione dell’Ucraina

lunedì, 28 febbraio 2022

Darfo Boario Terme – Un migliaio di persone ha partecipato ieri sera alla fiaccolata, organizzata dalle tredici comunità dell’Unità Pastorale di Darfo ed Angolo Terme, per dire no alla guerra. “Fatti in quattro per la Pace“, era lo slogan della fiaccolata che è partita dalla chiesa di Santa Maria di Darfo, passando davanti al municipio, e concludendosi davanti alla chiesa della Madonna delle nevi di Boario Terme. Durante il cammino ci sono state soste di preghiera.

Altri momenti di preghiera e riflessione sono stati proposti dalla parrocchie di Artogne, Gianico e Pian Camuno e iniziative sono in programma in altri paesi della Valle Camonica nei prossimi giorni.

Inoltre l’Associazione Domani Zavtra di Darfo Boario Terme che opera da quasi trent’anni in diverse regioni dell’Ucraina con progetti di solidarietà verso gli orfanotrofi e le strutture sanitarie, promuove due raccolte.

La prima: per centro assistenza profughi necessità a sostegno di bambini e donne, prodotti di igiene intima, assorbenti, shampoo etc per bambini pannolini, latte in polvere, creme biberon. La seconda: invio in Ucraina alla dogana e smistamento tramite associazione ucraina, beni per intervento medico sanitario garze siringhe fisiologica disinfettanti.