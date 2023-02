Dall’associazione Aragosta sette culle e lettini all’ospedale di Esine

giovedì, 2 febbraio 2023

Esine (Brescia) – Saranno consegnati sabato prossimo dall’Associazione Aragosta all’ospedale di Esine (Brescia) sette culle e lettini complete di materasso certificato con porta indumenti e pannolini destinati al reparto di Pediatria, e software per cartelle cliniche digitali con formazione destinato al reparto di cure palliative.

Alla cerimonia saranno presenti nella sala conferenza dell’ospedale di Esine, i responsabili dell’associazione Aragosta, i dirigenti di Asst Valcamonica, rappresentanti delle istituzioni e gli organizzatori della Run Aragosta 2022, inserita come camminata delle Valle dei Segni che ha visto il 28 agosto scorso la presenza di migliaia di persone. La cifra raccolta durante la Run Aragosta 2022 è stata di 18.466 euro ed è stata destinata – come ricorda Federico Polonioli, presidente dell’associazione – all’acquisto di beni destinati all’ospedale di Esine, in particolare sette 7 culle-lettini complete di materasso certificato con porta indumenti e pannolini e software per cartelle cliniche digitali con formazione. Durante la consegna saranno illustrate le caratteristiche dei prodotti acquistati e la loro destinazione.