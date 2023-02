Da Lovere a Darfo: iniziativa dei ristoratori sulla via Valeriana

venerdì, 3 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Ristoratori sulla via Valeriana. In cammino lungo la via Valeriana alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche della Valle Camonica e del Sebino, al via la terza edizione in programma domenica 16 aprile. L’obiettivo è esaltare la tipicità degli ingredienti utilizzati in un’ottica di maggior conoscenza e valorizzazione delle realtà enogastronomiche locali.

L’Associazione Ristoratori Valle Camonica – Sebino ripropone l’evento “Ristoratori sulla via Valeriana”. Si tratta di una domenica alternativa alla scoperta della cultura, dell’ambiente e della cucina tradizionale ripercorrendo uno storico tracciato, la via Valeriana. In occasione di Bergamo Brescia 2023 – Capitale Italiana della Cultura è prevista una novità lungo il percorso: oltre alle sette tappe del Cammino della Via Valeriana vi è l’aggiunta della prima tappa del Cammino di Carlo Magno, da Lovere (Bergamo) a Darfo Boario (Brescia), un segno concreto di unità e coinvolgimento dei territori delle due capitali.

L’evento si terrà domenica 16 aprile e sarà un’occasione non solo per approfondire la conoscenza dei luoghi che si attraversano in cammino, ma anche per gustare le proposte enogastronomiche di numerosi chef della Valle Camonica e del Sebino. È previsto, infatti, il coinvolgimento di trenta ristoratori che delizieranno i partecipanti con i piatti realizzati dalle loro sapienti mani e con prodotti provenienti dalle Aziende Agricole del territorio camuno e sebino.

L’Associazione Ristoratori Valle Camonica – Sebino e il suo presidente Fabiio Scalvinoni sono entusiasti per l’evento e sarà un’occasione per appassionati di trekking, famiglie e turisti a godersi una giornata a contatto con uno dei cammini più battuti degli ultimi anni senza rinunciare alla buona tavola e al piacere del cibo. È possibile, pertanto, scegliere di percorrere per intero il tracciato previsto o anche solo per un tratto, degustando prelibati piatti della zona. L’obiettivo è esaltare la tipicità degli ingredienti utilizzati in un’ottica di maggior conoscenza e valorizzazione delle realtà enogastronomiche locali.

Un apprezzamento all’iniziativa arriva dall’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, che evidenza la collaborazione tra i ristoratori e gli enti comprensoriali che ha permesso in questi anni di sviluppare numerosi progetti insieme.

Soddisfazione viene espressa anche da parte dei due promotori del Cammino di Carlo Magno e della via Valeriana, Antonio Votino e Andrea Grava, che hanno commentato tale iniziativa come un’opportunità per promuovere ulteriormente dei cammini già in forte espansione negli ultimi anni.

“Ristoratori sulla via Valeriana” permette di immergersi nella natura coniugando la riscoperta di un turismo dolce, vissuto a passo lento, con la volontà di assaporare le prelibatezze di una Valle che vanta una storia ultra millenaria e tradizioni radicate, anche in ambito culinario.