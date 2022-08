Da Colico a Tirano saranno soppressi 50 passaggi a livelli

martedì, 2 agosto 2022

Sondrio – Accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e RFI, per la soppressione dei passaggi a livello. Investimenti per oltre 80 milioni di euro.

La Provincia di Sondrio ha approvato l’accordo con Regione e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per la soppressione dei passaggi a livello lungo la linea Colico-Tirano. Si chiude così un importante lavoro di concertazione, durato quasi due anni, che ha visto attorno allo stesso tavolo RFI, Regione, Provincia e i Comuni interessati. Quasi 50 i passaggi a livello presi in considerazione per la soppressione, tra questi saranno 19 quelli compresi nell’accordo per i quali si è convenuto di procedere alla soppressione previa realizzazione delle relative opere sostitutive, i cui progetti di massima sono stati già condivisi con i comuni interessati.

Oltre 80 milioni di euro gli investimenti previsti, finanziati in gran parte (66 milioni di euro) dallo Stato con le risorse del “Decreto Olimpiadi“; circa 12 milioni di euro il finanziamento di RFI (che stanzia 670.000 euro per ciascun passaggi a livello soppresso); una piccola quota (per complessivi 2 milioni di euro) anche da Regione e Provincia.

Lavori importanti, finalizzati a migliorare sia il trasporto ferroviario (in termini di maggior sicurezza e puntualità del servizio) che quello stradale (sono infatti stati privilegiati i passaggi a livello limitrofi alla statale 38 dello Stelvio); importanti in chiave olimpica ma non solo.

Dichiara il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti: “Sono interventi che aspettiamo da tempo, le olimpiadi sono l’occasione giusta per finanziarli e realizzarli in fretta, ma poi i benefici in termini di maggior efficienza della linea ferroviaria e minor impatto sul traffico stradale rimarranno anche dopo le olimpiadi”.



La Provincia di Sondrio ha coordinato, insieme anche all’assessorato alle Infrastrutture e Trasporti di Regione Lombardia, il gruppo di lavoro che ha individuato le priorità di intervento e soprattutto le opere sostitutive condivise con i Comuni. Per ciascun passaggio a livello da sopprimere sono infatti previste opere sostitutive quali sottopassi o strade di ricucitura.