Covid, Remuzzi: “La pandemia non è finita. Serve il 90% di vaccinati”

venerdì, 1 ottobre 2021

Brescia – Nonostante numeri rassicuranti sull’andamento epidemiologico della pandemia in Italia, la luce in fondo al tunnel per l’uscita definitiva dal periodo di restrizioni è ancora lontana: è l’avviso di diversi scienziati tornati alla carica negli ultimi giorni predicando prudenza prima di allentare le norme in vigore in Italia in vista della stagione più fredda, con settori ancora fermi nonostante vaccini e Green Pass, come le discoteche.

“Le cose in Italia vanno piuttosto bene, al momento. Ma da Sars-CoV-2 ci si può aspettare di tutto”, commenta Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“È comunque raro che una epidemia finisca del tutto, perché i virus comunque rimangono negli animali e continuano a mutare”, aggiunge, specificando che ci si potrà sentire tranquilli “quando ci avvicineremo al 90% di vaccinati, compresi giovani e bambini”. Per il professore “non è escluso che la vaccinazione si debba fare ogni anno. Ma tra quella per il Coronavirus e le altre che facciamo sempre e comunque, a un certo punto si riusciranno a bloccare le manifestazioni più gravi della malattia”.