Covid, Peroni: “Quarta dose per gli over 60”

lunedì, 25 luglio 2022

Lonato – “Se vogliamo evitare complicanze e ridurre le nuove ondate Covid, è necessario che vengano rispettati i piani vaccinali – ha commentato Luigi Peroni, presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM-PSTRP -. Ho deciso, oggi, di fare la quarta dose in primis perchè io sto con la scienza, ma anche perché sono un over 60, dalla terza dose sono passati molti mesi e perché come presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM-PSTRP sono sempre a contatto con molte persone e sento la necessità di proteggermi e di proteggere gli altri.

Per la quarta dose ho scelto di venire al Centro Vaccinale di Lonato, vista l’ampia disponibilità di giorni e orari di apertura. devo fare i complimenti al Direttore Generale di Asst Garda, Mario Alparone, per la grande efficienza e professionalità di tutti gli operatori sanitari: infermieri, medici e assistenti sanitarie che in questo momento sono impegnati a vaccinare i cittadini. L’organizzazione è ineccepibile, le vaccinazioni sono rapide, mi ha colpito in particolare la disponibilità degli operatori nell’accogliere i cittadini, si percepisce che lavorano prima di tutto con il cuore”.