mercoledì, 25 maggio 2022

San Martino – Copertura telefonia mobile: progetto pilota a San Martino e Getrumtal. Due antenne garantiranno la copertura della telefonia mobile e del traffico dati in aree non coperte della Val Sarentino. La RAS è responsabile dell’installazione per conto della Giunta provinciale. L’impianto attualmente esistente a S. Martino (foto credit ASP-RAS).

La Giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera a un progetto pilota volto a garantire la copertura della telefonia mobile e del traffico dati tramite sistema DAS (Distributed Antenna Systems) nell’area di Reinswald e Getrumtal.

A causa dei costi elevati e delle particolari condizioni geografiche, in Alto Adige alcune aree rurali – in particolare quelle montuose – non godono di una completa copertura per quanto riguarda la telefonia mobile. Tale condizione accresce le difficoltà di assistenza in caso di emergenza. È il caso, per esempio, della Val Sarentino dove attualmente non è possibile effettuare una chiamata di emergenza in tutta l’area. In seguito alle numerose richieste da parte di svariati Comuni, l’ente radiotelevisivo altoatesino RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale) ha preso contatto con gli operatori per discutere le varie soluzioni al problema.

“Grazie alla buona collaborazione tra i Comuni, l’ente radiotelevisivo altoatesino, gli Uffici provinciali competenti, i gestori degli impianti di risalita della Val Sarentino e gli operatori di telefonia mobile, è stato possibile trovare delle sinergie. Mettendo a disposizione gratuitamente l’infrastruttura in fibra ottica esistente a beneficio di tutte le parti coinvolte, è possibile fornire un servizio molto importante a costi ragionevoli anche per la pubblica amministrazione dove gli operatori privati ​​non investirebbero mai, per la semplice mancanza di redditività“, commenta il presidente Arno Kompatscher.

Come spiega il direttore della RAS, Georg Plattner, è la prima volta che si decide di utilizzare il sistema DAS il quale, partendo da un trasmettitore in essere, consente di coprire la zona attraverso un unico sistema di trasmissione: “Grazie all’uso di tecnologie innovative e alla buona sinergia instauratasi tra le diverse organizzazioni coinvolte – spiega Plattner – un’area che prima era sprovvista di copertura può ora essere coperta da tutte e tre le reti mobili con un conseguente risparmio economico”.

Nello specifico la RAS installerà due antenne, sul Pichlberg e sulla Getrumalm, che si collegheranno al sito trasmittente di San Martino (Reinswald) tramite fibra ottica. La società degli impianti sciistici di San Martino si assumerà i costi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, per la corrente elettrica e metterà a disposizione le fibre ottiche di collegamento. La RAS acquisterà le apparecchiature e le antenne e si assumerà gli oneri della manutenzione straordinaria. Gli operatori incaricano RAS dell’installazione del sistema DAS concedendo al contempo l’utilizzo delle frequenze.