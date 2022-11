Consorzio Turistico Media Valtellina, il bilancio e gli spunti dall’Assemblea

mercoledì, 30 novembre 2022

Tirano – Il presidente del Consorzio Turistico Media Valtellina, Marcella Pini, ed il suo direttore Pierluigi Negri hanno presentato il rendiconto annuale all’assemblea dei soci; quest’anno il valore della produzione si assesta su 1.544.606 euro con un utile da 9.925. Questi i dati del bilancio approvato, ma c’è stata un’importante relazione sull’attività svolta.

“Anzitutto – ha detto il presidente – dobbiamo dire che è proseguita la gestione degli Infopoint sul territorio (Aprica, Teglio, Tirano e Grosio) da parte del Consorzio turistico Media Valtellina con proprio personale dipendente. Sottolineiamo che quello di Tirano risulta essere il maggiore per afflusso in tutta la provincia di Sondrio. È stata confermata la gestione del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Grosotto e della Villa Visconti Venosta di Grosio con un successo sempre crescente. Confermate anche la collaborazione del Consorzio con l’Osservatorio Turistico, strumento adottato dalla Provincia di Sondrio per la raccolta e l’analisi delle presenze turistiche nel mandamento. Poi l’attività è proseguita con il naturale aggiornamento del portale www.tirano-mediavaltellina.it e la collaborazione con i Comuni del mandamento per gli eventi. Si è ulteriormente sviluppato il progetto di promozione del cicloturismo in Provincia di Sondrio, dal 2018 in costante crescita attraverso varie iniziative e competizioni di livello internazionale. Come non ricordare la tappa del Giro d’Italia Salò-Aprica (Sforzato Wine Stage) del 24 maggio scorso, interamente corsa sul territorio lombardo, gestita dal Consorzio e dedicata allo Sforzato, il più prestigioso dei vini valtellinesi. È stata un’opportunità unica di promuovere il nostro territorio agli occhi del mondo”. È stato ricordato anche come il Consorzio turistico sia parte del progetto Interreg ConValoRe per la collaborazione transfrontaliera.

Ma particolare importanza è stata sottolineata riguardo il Progetto Valtellina 20/30. “Soggiorni Stellati – sempre il presidente Pini – è un progetto ideato per realizzare un profondo rinnovamento nel settore turistico, al fine di renderlo più etico e sostenibile, oltre che aderente agli obiettivi Onu 2030. Vedrà il nostro massimo impegno. E’ poi proseguita la valorizzazione del brand Mortirolo con, tra le altre cose, la cronoscalata del 29 maggio insieme ad Ivan Gotti; c’è stato il supporto a diverse trasmissioni televisive sul territorio, la realizzazione di archivio fotografico e video, l’attività di ufficio stampa, la consueta partecipazione alle fiere, la presenza nell’Associazione Unesco, il contributo alla pulizia dei sentieri affidato alle associazioni del territorio, la conferma del Treno della neve che ha permesso di sciare all’Aprica senza il fastidio dell’auto, la realizzazione di supporti promozionali cartacei, il consueto corso di sci e snowboard per i ragazzi del mandamento in gennaio e febbraio”.

Fra gli eventi va ricordata anche la Coppa delle Alpi 2022, gara invernale di regolarità per auto storiche, che sarà ripetuta nel 2023. E poi il Gusta & Vai di Teglio in aprile, sempre un successo, e Coppa Italia e Campionato italiano di Orienteering a Tirano in settembre. Per finire con l’ormai consueto Eroico Rosso, evento dedicato allo Sforzato che raccoglie a Tirano sempre più consenso, quest’anno con 1300 winelovers presenti. Insomma, un’annata di grande impegno e lavoro, con lo stimolo per tutti a continuare.