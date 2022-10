Consegnate 156 benemerenze ai vigili del fuoco della Vallagarina

sabato, 15 ottobre 2022

Volano (Trento) – Premiazioni dei vigili del fuoco a Volano (Trento), con la consegna delle benemerenze ai vigili del fuoco del Distretto della Vallagarina. Una cerimonia partecipata dalla comunità di Volano, cui è toccato quest’anno, dopo la pausa forzata per la pandemia, ospitare l’evento, con la partecipazione di rappresentanti di tutto il territorio del Distretto. Sono state consegnate 156 benemerenze per un impegno anche pluridecennale al servizio dei vigili del fuoco e quindi dei cittadini.

La cerimonia si è svolta al teatro Concordia a Volano, alla presenza fra gli altri del presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Giancarlo Pederiva con il vicepresidente Luigi Maturi, presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Volano Maria Alessandra Furlini, il presidente della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, la consigliera provinciale Mara Dalzocchio, sindaci, assessori comunali e rappresentanti di tutti corpi dei vigili del fuoco del Distretto, rappresentanti di altri settori della Protezione Civile trentina e delle Forze dell’Ordine.

“Il patrimonio di storia e valori dei Vigili del fuoco e di tutta la Protezione Civile non è affatto scontato ed è parte del nostro DNA di territorio autonomo, di cui voi siete un simbolo da preservare e sostenere. Tutti i Vigili del fuoco che vengono premiati oggi hanno dato un contributo importante alle nostre comunità, al volontariato che il territorio esprime. Una ‘forza trentina’ che ha origini nella nostra Autonomia e nel nostro spirito civico; valori che sapete anche tramandare ai giovani, il futuro della Protezione Civile.” Così il presidente Maurizio Fugatti, che oggi pomeriggio è intervenuto a Volano alla consegna delle benemerenze ai Vigili del fuoco dei Corpi del Distretto della Vallagarina con impegno pluriennale.

“È bello – ha affermato Fugatti – ricominciare con questi momenti dopo due anni nei quali occasioni di incontro come queste sono mancate. È un bel messaggio verso la comunità, non solo di Volano ma di tutto il Distretto della Vallagarina. Spirito civico, solidarietà e volontariato sono i sentimenti che i Vigili del Fuoco quotidianamente incarnano. Stamane abbiamo inaugurato le due giornate della Protezione Civile in Piazza Dante a Trento; ripercorrendo la storia, vedendo le attrezzature e conoscendo le motivazioni che caratterizzano l’impegno della Protezione Civile è possibile conoscerne le radici: si colgono l’unità e la forza di questo sistema. Abbiamo vissuto – ha aggiunto il presidente – momenti molto difficili nella fase acuta del Covid e la Protezione Civile si è occupata di mansioni delicate, correndo anche dei rischi.”

Un impegno caratterizzato da grande concretezza, come ha affermato l’ispettore distrettuale Alessandro Adami, ma anche da particolare generosità, come ha ricordato il sindaco di Volano Maria Alessandra Furlini. Formazione e investimento sui giovani sono fra le linee guida dell’attività del Distretto della Vallagarina, come è stato sottolineato dopo aver osservato un minuto di silenzio a ricordo dei Vigili del Fuoco scomparsi.