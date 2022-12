Consegna del premio Farisoglio 2022 in memoria di Gian Mario  Martinazzoli e Walter Sala

mercoledì, 21 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Il premio Farisoglio 2022 assegnato a Gian Mario Martinazzoli e Walter Sala sarà consegnato – domani, giovedì 22 dicembre, alle 18 – nella sala del Bim a Breno (Brescia).

La Comunità Montana di Valle Camonica ha istituito nel 2020 il premio Sandro Farisoglio per la Valle Camonica, con l’obiettivo di onorare cittadini, associazioni, gruppi e rappresentanti della società civile e dell’associazionismo che si siano distinti, nei vari campi delle attività umane, per aver promosso i valori propri delle genti di montagna e per aver contribuito alla crescita del territorio. Un premio istituito pochi mesi dopo la prematura scomparsa del 39enne brenese, ex sindaco e presidente degli enti comprensoriali.