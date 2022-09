Congresso sui vaccini: a Riva del Garda l’evento medico-scientifico

lunedì, 12 settembre 2022

Riva del Garda – Prende il via la sedicesima edizione del congresso sui vaccini: l’evento medico-scientifico inaugura la stagione autunnale dei congressi ospitati da Riva del Garda Fierecongressi, riunendo nel territorio dell’Alto Garda un patrimonio di competenze globali in una delle aree più importanti della salute pubblica contemporanea.

Evento medico scientifico – Tre giornate di lavori, 260 partecipanti previsti, 25 relatori e discussant, 3 sessioni plenarie, 8 discussion, 13 breakout session, oltre 700 pernottamenti. Questi i numeri dell’evento che fino a mercoledì 14 settembre si svolgerà negli spazi del Centro Congressi tra seminari e momenti conviviali, offrendo ai professionisti e massimi esperti del settore l’opportunità di condividere le loro conoscenze sugli attuali sviluppi e scoperte nel campo dei vaccini.

“Riva del Garda torna, dopo la pausa estiva, a fare da cornice naturale a giornate di lavoro focalizzate su contenuti scientifici di alto livello, ospitando con grande piacere professionisti illustri. L’appuntamento in corso rappresenta il primo di una serie in programma al Centro Congressi e a Spiaggia Olivi nei prossimi mesi, annunciando un’intensa stagione di ripresa delle attività. I numeri dell’autunno confermano quindi che il comparto congressuale continua a registrare segnali positivi lungo l’intero arco dell’anno”, ha dichiarato Renata Farina, Congress Manager di Riva del Garda Fierecongressi.

Nel complesso, per il 2022, sono oltre 60 gli eventi internazionali, nazionali e regionali inseriti in calendario, con oltre 20.000 partecipanti attesi di cui circa 4000 provenienti dall’estero, per un totale di oltre 40.000 presenze.

I congressi – I principali appuntamenti congressuali a calendario nei prossimi mesi sono: il 40° Congresso Nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) dal 18 al 21 settembre; il Congresso Giuridico Distrettuale dal 22 al 24 settembre; l’Assemblea annuale di Confindustria Trento il 29 settembre; il Corso Autunnale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 7 all’8 ottobre; il 16° Congresso Nazionale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) dal 12 al 15 ottobre; il 7° Congresso Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) dal 17 al 19 ottobre; il 26° Convegno Nazionale Avulss il 22 e 23 ottobre; il 61° Congresso di SNO Italia (Scienze Neurologiche Ospedaliere) dal 9 al 12 novembre; Addictus, il 4° Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche, dal 2 al 4 dicembre 2022.