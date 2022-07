Confronto tra Svp e Patt, Marchiori: “Interessati a costruire un progetto politico”

martedì, 19 luglio 2022

Bolzano – Vertice tra SVP e PATT. Si sono incontrati oggi pomeriggio a Bolzano, presso la sede della SVP, l’Obmann della Stella Alpina, Philipp Achammer, e il segretario politico del PATT, Simone Marchiori.

All’ordine del giorno il periodico confronto per definire una linea d’azione comune in grado di rafforzare l’asse autonomista a livello regionale ma, inutile dirlo, l’incontro ha assunto un significato ancora più forte di fronte alla crisi che sta vivendo la politica nazionale: “Il M5S ha provocato uno strappo immotivato e irrazionale”, affermano all’unisono i due esponenti autonomisti. “Di fronte alle emergenze del Paese, non si può pensare al proprio tornaconto elettorale. Come Autonomie speciali, oltre ai problemi globali che si riflettono anche sui nostri territori, abbiamo aperto col Governo dei dossier molto importanti e delicati. Questa crisi, se Draghi domani dovesse confermare le proprie dimissioni, rischierebbe di vanificare il lavoro in atto da mesi”, proseguono.

L’analisi non si è limitata solo alla situazione attuale, ma ha guardato in prospettiva ai prossimi appuntamenti elettorali, in attesa di sapere se saranno anticipati all’autunno o se rimarranno in primavera: “Al netto dell’incertezza sulla data del voto, come autonomisti siamo interessati a costruire un progetto politico che rafforzi l’ambito territoriale regionale, mettendo al centro le esigenze e i bisogni della nostra Autonomia. Questo sarà il faro che guiderà le nostre scelte. Ogni altro ragionamento basato su ideologia, posizioni precostituite o contrario ai valori dell’Autonomia non solo non ci interessa, ma non verrà nemmeno preso in considerazione”, Simone Marchiori (a sinistra nella foto accanto a Philipp Achammer)