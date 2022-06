Confindustria Brescia, l’intervento all’assemblea del presidente Franco Gussalli Beretta

mercoledì, 22 giugno 2022

Brescia – Si è tenuta oggi, alla Tenuta Acquaviva di Travagliato (Brescia), l’Assemblea Generale – Sessione Privata 2022 di Confindustria Brescia.

Il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta ha relazionato i soci sulle principali attività svolte nel corso dell’anno dall’Associazione, insieme alla squadra di presidenza, composta da Fabio Astori (Vice presidente con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza), Francesco Franceschetti (Vice presidente a Zone e Settori), Mario Gnutti (Vice presidente all’Internazionalizzazione), Silvia Mangiavini (Vice presidente alla Legalità e Bilancio di Sostenibilità), Paolo Streparava (Vice presidente a Credito, Finanza, Fisco), Elisa Torchiani (Vice presidente al Capitale Umano), Stefania Triva (Vice presidente all’Innovazione e Sviluppo Digitale) e Roberto Zini (Vice presidente alle Relazioni Industriali e Welfare).

A seguire si è tenuto l’evento annuale della Piccola Industria di Confindustria Brescia, “Piccola, grande impresa”: l’incontro – moderato dal giornalista Riccardo Venchiarutti – ha visto la partecipazione del professor Robert Wescott, che ha affiancato il Presidente Clinton al Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, di Michele Grazioli, Presidente Vedrai spa, e di Marco Capitanio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia.

“Il cliente al centro è la linea di pensiero che abbiamo, sin da subito, adottato per il nostro mandato di presidenza – commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia –. Un focus, quello sui nostri associati e sui loro bisogni, che deve essere quanto mai centrale oggi, in un periodo di generale incertezza legato in particolare al conflitto russo-ucraino e alle sue conseguenze su questioni già aperte quali il costo delle materie prime e le forniture energetiche. Non è tutto: se, da un lato, il Sistema Brescia ha chiuso il 2021 con una crescita media annua del 14,8% nella produzione industriale e il record dell’export, attestatosi a 18,9 miliardi, è altrettanto evidente che le incognite già citate pesano. Ad esse, si aggiunge il futuro dell’automotive, legato alla decisione dell’Unione Europea di interrompere la vendita di auto benzina e diesel a partire dal 2035. Si tratta di una scelta che rischia di avere un impatto su tutto il comparto meccanico bresciano legato alla filiera dell’auto, e su cui abbiamo più volte ribadito la necessità di un cambio di rotta, improntato alla neutralità tecnologica. Tra le attività portate avanti nell’ultimo anno, vorrei inoltre ricordare l’impegno in prima linea della nostra Associazione sul fronte PNRR, per cui abbiamo creato un tavolo di lavoro condiviso nello scorso mese di ottobre. In particolare, si mantiene alta l’attenzione sul progetto della Cittadella dell’Innovazione Sostenibile e su quello per un allargamento del Sistema ITS, ma anche sul tema idrogeno e su ipotesi di approvvigionamenti gas/energia elettrica da Paesi esteri.”

Nel corso dei lavori, è stato inoltre approvato il bilancio 2021 di Confindustria Brescia: l’esercizio si chiude con proventi pari a 10,306 milioni di euro, contro i 9,373 milioni del 2020 (+10% circa), di cui 10,076 mln riferiti a contributi associativi; questi ultimi hanno subito un forte balzo rispetto all’anno precedente (+829.884 euro), a fronte della piena ripresa post pandemia delle attività produttive locali e dell’occupazione, dimostrando la grande capacità di resilienza delle imprese associate.

L’avanzo di gestione segnato dall’Associazione si attesta invece a 427.377 euro.

Al 31 dicembre 2021, il numero delle aziende associate è pari a 1.240, con un totale di 61.453 dipendenti.