Concorso nazionale, secondo il liceo La Rosa Bianca di Cavalese

venerdì, 2 dicembre 2022

Cavalese – Sviluppare le proprie competenze attraverso un periodo di apprendimento in un contesto lavorativo imparando a gestire anche il mondo complesso delle relazioni umane, è l’obiettivo dell’alternanza-scuola lavoro, la modalità didattica che aiuta gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite in aula attraverso l’esperienza diretta e a testare sul campo le proprie attitudini.

La Camera di commercio di Trento, oltre a gestire secondo la norma il “Registro dell’alternanza”, promuove le iniziative di alternanza scuola-lavoro con appositi bandi, collaborando attivamente con il Dipartimento Istruzione. Gli istituti scolastici possono anche partecipare ad un concorso nazionale, “Storie di alternanza”, organizzato da Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per valorizzare i migliori racconti dedicati ai vari progetti. L’edizione 2022 ha visto come primo classificato a livello provinciale l’Istituto “Marie Curie” con il proprio percorso CAT per gli indirizzi tecnici (video “Una città per tutti”), mentre l’Istituto “La Rosa Bianca” di Cavalese, con il lavoro “Adotta una classe”, è stato premiato dalla CCIAA di Trento come primo classificato per i percorsi liceali.

Quest’ultimo elaborato si è segnalato anche a livello nazionale tanto da meritare il secondo posto nella graduatoria finale assoluta. Il premio è stato consegnato dai rappresentati di Unioncamere nell’ambito della manifestazione JobOrienta tenutasi a Verona nelle giornate del 24 e 26 novembre.

“I progetti di alternanza scuola-lavoro – ha osservato il segretario generale della Camera di Commercio di Trento, l’avvocato Alberto Olivo – non sono solo un’occasione per consentire agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro, sono anche un’opportunità per elaborare un’interpretazione di quella esperienza, acquisendo consapevolezza delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dei modi in cui inserirsi per creare un vantaggio per sé e per l’impresa. Siamo quindi molto soddisfatti che il valore del video-racconto, selezionato dalla CCIAA di Trento, abbia trovato adeguato riconoscimento anche a livello nazionale ed esprimiamo le nostre congratulazioni agli studenti e ai docenti che si sono così distinti”.