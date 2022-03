Green Pass, Colonie estive Aerat: sospese le iscrizioni fino al 31 marzo in Trentino

mercoledì, 2 marzo 2022

Trento – Colonie estive Aerat: sospese le iscrizioni fino al 31 marzo. “A seguito della mia interrogazione Provinciale sulle motivazioni che avevano spinto Aerat a chiedere il Green Pass rafforzato anche per i ragazzi sotto ai 12 anni, ho notato che la stessa Aerat ha sospeso le iscrizioni per la colonia fino al 31 marzo, in attesa di verificare le condizioni legate alla diffusione del Coronavirus a quella data.

Ritengo questa scelta ragionevole, anche in virtù del progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie, fattore che potrebbe portare all’eliminazione di ulteriori restrizioni.

Chiedere il greenpass rafforzato oggi, quando non vi è nessun obbligo sotto la soglia dei 12 anni, sarebbe stato ingiusto e discriminatorio.

Auspico che le colonie estive si possano svolgere nelle migliori condizioni e auguro di tutto cuore un buon lavoro ad Aerat, Cooperativa che ho apprezzato per la qualità dei servizi quando mio figlio era piccolino”, afferma la consigliera provinciale Katia Rossato.