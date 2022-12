Colere, prosegue la battaglia per uno sportello bancario: scatta la sottoscrizione

Colere (Bergamo) – La battaglia per uno sportello bancario è appena iniziato e adesso scatta la sottoscrizione.

Non sappiamo se Gesù Bambino o Babbo Natale hanno portato la notizia che a Colere il problema della chiusura dello sportello della Banca BPER verrà risolto presto. E’ corsa la notizia che una banca si sarebbe fatta viva da qualche settimana per valutare se aprire uno sportello. Risolverebbe il problema di anziani, famiglie, imprenditori, commercianti e turisti che si sono trovati a gestire i propri soldi spostandosi per una decina di chilometri fino a Bratto di Castione o a Vilminore. Un disagio particolarmente gravoso nei mesi invernali con le strade innevate.

I coleresi hanno ritenuto utile affiancarsi all’Amministrazione comunale per dare il proprio sostegno alla richiesta di aprire una filiale. Nei locali pubblici e nei negozi del paese sono stati depositati dei plichi con il modulo contenente la richiesta all’Amministrazione Comunale di agevolare la nuova Banca che è intenzionata ad insediarsi in paese, fornendo tutta la collaborazione possibile. Non è necessario essere clienti della banca che c’era fino a qualche mese fa. Il documento va imbucato in contenitori piazzati presso la pro loco, la Cooperativa di Consumo e negozio di alimentari Tomasoni, tutti in centro.

C’è una certa fretta, per non lasciar cadere la proposta della nuova Banca, per cui i promotori dell‘iniziativa hanno fissato per il 6 gennaio 2023 la consegna delle petizioni. Se tutto andrà in porto ed i coleresi sottoscriveranno la petizione, per Colere sarà una gran festa ed un importante segno di risveglio, per guardare avanti, dopo il fermo del turismo di questa stagione invernale.

Questa iniziativa è un primo buon segno che i coleresi vogliono guardare avanti e impegnarsi per migliorare le condizioni di vita per tutti. Ci sono ancora tante altre cose da fare. I coleresi sono noti per la loro determinazione nell’affrontare problemi che portino benessere a tutti i coleresi.