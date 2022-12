Ciclo-pedonale Malegno-Ossimo-Borno, 3 milioni da Regione Lombardia

venerdì, 30 dicembre 2022

Borno (Brescia) – Altopiano del Sole sempre più green. Al centro congressi di Borno (Brescia) si è svolta oggi la presentazione del finanziamento regionale sul collegamento ciclo-pedonale Malegno-Ossimo-Borno. Alla conferenza stampa erano presenti erano presenti l’assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, il sindaco di Ossimo e assessore al Bilancio in Comunità Montana Valle Camonica Christian Farisè, i sindaci di Borno Matteo Rivadossi e Malegno Paolo Erba.

IL FINANZIAMENTO – Grazie ad un impegno straordinario di Regione Lombardia per ben 3 milioni di euro, viene finanziato il progetto redatto dai tre Comuni che collegherà la ciclovia dell’Oglio con l’Altopiano del Sole (nella foto da sinistra Christian Farisè, Matteo Rivadossi, Davide Caparini e Paolo Erba).

E’ ormai chiara la visione strategia dell’Altopiano del Sole come territorio unito che investe su un sviluppo verde, ecologico ed innovativo, per accogliere i suoi turisti. I numeri dei passaggi lungo la Ciclovia dell’Oglio certificano questa visione ed il boom della bicicletta a pedalata assistita consente spazi turistici inattesi alla scoperta dei luoghi magici di questa bella zona della Valle Camonica.

I Comuni di Malegno, Borno e Ossimo si sono uniti per presentare sul bando “Itinerari” questo progetto decisamente ambizioso, che consentirà di raggiungere il paese di Borno e l’info point posta alla base della SkiArea Borno Monte Altissimo partendo direttamente dalla passerella “Ales Domenighini” posta lungo la Ciclovia dell’Oglio ed attraversando i centri abitati di Malegno, Ossimo Inferiore e Superiore.

Pronta la risposta di Regione Lombardia che, attenta ai bisogni del territorio, ha trovato le risorse per finanziare questo intervento.

LE DICHIARAZIONI – “Un altopiano sempre più green e pronto ad accogliere turisti sempre più attenti agli aspetti ambientali e di benessere. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo integrato dell’Altopiano”, sottolinea il sindaco di Borno Matteo Rivadossi.

“Non solo turismo dolce, ma attenzione ai nostri cittadini, che sempre di più si spostano a piedi ed in bicicletta per lavoro, salute, piccole commissioni – dice il sindaco di Malegno Paolo Erba – una scelta legata alla salute ed al benessere dei camuni, che ben si integra con l’idea di una Valle ciclabile”.

Il sindaco di Ossimo ed Assessore al Bilancio in Comunità Montana Christian Farisè spiega: “Quando i Comuni progettano assieme uniti le istituzioni rispondono. Il progetto di sviluppo dell’Altopiano vede lavorare assieme i Comuni ormai da parecchi anni: uniti si vince!”.

L’assessore al Bilancio di Regione Lombardia Davide Caparini: “Regione Lombardia ha dimostrato in questi anni un’attenzione particolare al territorio camuno, sposando progettualità coraggiose e strategiche mettendo a disposizione risorse significative. Crediamo nello sviluppo turistico delle nostre montagne e riteniamo giusto premiare i Comuni che progettano uniti”.