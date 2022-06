Caso elicottero, la Provincia: collaborazione massima con i giudici contabili

martedì, 28 giugno 2022

Trento – La Procura della Corte dei conti ha inviato un invito a dedurre rispetto al noleggio dell’elicottero successivo all’incidente verificatosi nel 2017 che aveva reso il mezzo inutilizzabile, contestando la scelta dal punto di vista procedurale.

Rispetto a tale iniziativa della Corte, che non costituisce una condanna e nemmeno un rinvio a giudizio, ma solo una richiesta a motivare le scelte compiute, la Provincia di Trento conferma che la scelta di prendere a noleggio un elicottero sostitutivo era necessitata dall’esigenza – urgente – di non lasciare scoperto il servizio di soccorso, servizio che per direttiva della Giunta provinciale antecedente all’evento capitato al velivolo non può rimanere scoperto ma deve essere garantito 24 ore al giorno. Scelta quindi motivata e fondata sull’interesse pubblico per la tutela della salute dei cittadini. La Provincia si è prontamente attivata per dare riscontro con la massima celerità e completezza alle richieste della Procura regionale della Corte dei Conti, di cui attenderà con serenità gli esiti.