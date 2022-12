Caserma dei vigili del fuoco di Livigno, superata la fase critica

martedì, 20 dicembre 2022

Livigno (Sondrio) – Superata la fase critica, la caserma dei vigili del fuoco volontari di Livigno (Sondrio) non chiude e grazie ai quattro militi rientrati dalla Svizzera è operativa 24 ore su 24. Una notizia importante vista l’importanza della presenza dei vigili del fuoco nella località turistica.

Il responsabile Achille Gurini aveva lanciato l’allarme lo scorso mese e chiesto aiuto al comando provinciale per l’impossibilità di garantire tutti i turni di presenza e il rischio era di far riferimento ai vigili del fuoco di Valdisotto in caso di necessità. Anche il sindaco Remo Galli era intervenuto chiedendo aiuto al comando provinciale. Ora – con il rientro di quattro volontari che durante l’estate lavoravano in Svizzera – l’organico è coperto. Inoltre – a breve – saranno avviati corsi per aspiranti volontari e l’organico potrebbe avere nuovi rinforzi e superare la fase critica.