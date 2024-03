Cambio al vertice per la Fim Cisl Sondrio

sabato, 16 marzo 2024

Sondrio – I componenti del Consiglio Generale della Fim Cisl Sondrio sono stati chiamati per rinnovare i vertici dell’organizzazione eleggendo il nuovo Segretario Generale e la nuova segreteria.

A presenziare il rinnovato incarico il Segretario Generale Fim Lombardia Mirko Dolzadelli; porta un contributo all’importante giornata il Segretario Generale Cisl Sondrio Davide Fumagalli; la presenza del segretario Fim Nazionale Uliano Ferdinando con delega alla contrattazione e all’automotive, chiamato a prendere le redini dell’uscente Segretario Generale Roberto Benaglia, ha permesso di approfondire l’ipotesi di Piattaforma del rinnovo CCNL Federmeccanica-Assistal che in questi giorni sta raccogliendo il consenso durante le assemblee con i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche nei luoghi di lavoro.

Si chiude dopo quasi 7 anni la gestione di Vittorio Cantoni che, eletto a Segretario Generale della Fim Milano Metropoli a inizio marzo, lascia la Fim di Sondrio con un testimone carico di valore aggiunto per il Consiglio Generale della stessa Fim Cisl Sondrio, degli iscritti e delle iscritte e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici metalmeccanici.

Nuova nominata a Segretario Generale della Fim Cisl Sondrio è Alessandra Vaninetti, operatrice sindacale per la Fim dal 2018 ed in segreteria Fim Sondrio: “Sono soddisfatta e grata per il lavoro che l’uscente Segretario e collega Vittorio Cantoni ha lasciato come base di partenza per la nostra categoria in provincia; l’esperienza con la Cisl di Sondrio come referente della zona di Chiavenna mi ha permesso una crescita personale e professionale non indifferente, grazie al modello Cisl Sondrio;abbiamo un gruppo dirigente preparato e stimolato per le nuove sfide che insieme siamo pronti ad affrontare per gli iscritti e le iscritte Fim, senza dimenticarci che l’opportunità di crescita sono sempre nelle nostre mani e di chi vorrà darci fiducia rispetto a ciò che viviamo quotidianamente insieme, dentro le aziende metalmeccaniche. Ci aspetta un anno importante: la continuità degli impegni presi al nostro ultimo congresso, il rinnovo dei CCNL, l’inverno demografico, l’attrattività del settore metalmeccanico, le transizioni digitali, tecnologiche, ecologiche che tutti e tutte noi siamo chiamati a gestire come persone, come lavoratori e lavoratrici e come dirigenti sindacali. Pronti, continuità e via…. La Fim continuerà nella concretezza di sempre con una visione sul futuro e con una forza organizzativa credibile e di merito“.

Rinnovata anche la nuova Segreteria con l’impegno di crescita nei rinnovi dei delegati, RSU e RLS che nelle aziende rappresentano in prima persona l’organizzazione: confermato Roberto Rovedatti, delegato e RSU, dipendente Carcano Antonio Spa e il nuovo eletto Gianluca Ciapponi, delegato e Rsu, dipendente di Siderval Spa.