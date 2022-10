Bolzano: novità e programma di Fiera d’Autunno e Biolife

giovedì, 27 ottobre 2022

Bolzano – Ritorna finalmente, dopo due anni di assenza, l’accoppiata fieristica più amata dal grande pubblico. Fiera d’Autunno, insieme a Biolife, è pronta ad aprire i battenti e accogliere i suoi affezionati visitatori con un assetto rivisitato: nuovi temi, nuove iniziative e nuovi settori. Riscoprire la gioia di vivere le proprie passioni e di staccare dalla routine quotidiana: fare sport, creare con le mani, ritagliarsi un momento di relax. In tre parole: tempo per sé. Alla nuova Fiera d’Autunno al centro ci sarà il benessere, dentro e fuori le quattro mura.

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre a Fiera Bolzano, con entrata gratuita i primi due giorni.

Animali domestici – PET

Altra grande novità dell’edizione di quest’anno: un piccolo settore interamente dedicato agli animali domestici, con esperti pronti a fornire consulenze sui nostri amici a quattro zampe. Dal mondo della nutrizione fino alla fisioterapia e alla naturopatia, passando per la PET Therapy e le associazioni di volontari sono tanti gli spunti e le informazioni che attendono i visitatori in fiera.

“Noi di Animal Therapy siamo molto felici di partecipare alla nuova Fiera d’Autunno all’interno del settore PET.

I nostri animali domestici migliorano la quotidianità e contribuiscono al nostro benessere. Per questo vogliamo che anche loro siano sempre in forma!

In situazioni particolari, come la vecchiaia, il post-operatorio o una malattia, o ancora durante prestazioni sportive, possiamo fornire un contributo prezioso e olistico con la fisioterapia, l’osteopatia, la medicina complementare e l’agopuntura per garantire all’amico a quattro zampe una buona qualità di vita o un rapido recupero. Non vediamo l’ora di presentare i nostri servizi e il nostro team a tutto il pubblico interessato!”, spiega Elisabeth Reso di Animal Therapy

E poi… WorldSkills 2022 a Bolzano!

Per la prima volta quest’anno la 46esima disputa dei campionati mondiali dei mestieri, originariamente in programma a Shangai, si terrà in diverse località del mondo. Le gare si svolgeranno quindi nell’arco di 8 settimane in 15 Paesi, tra i quali ci sarà anche l’Italia. E più nello specifico, proprio Bolzano. Dal 3 al 6 novembre, durante la nuova Fiera d’Autunno, Fiera Bolzano, ospiterà le competizioni delle categorie “pittori e verniciatori” e “piastrellisti”. I concorrenti, per un totale di 26 artigiani provenienti da 19 nazioni, potranno esprimere il loro valore su circa 2.000 metri quadri di spazio. Un evento davvero unico!

La nuova Fiera d’Autunno 2022: 4 giorni | 20 appuntamenti per Corpo&Mente | 2.000 metri quadri di artigianato locale – Il tuo benessere al centro

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre – 9:30 – 18:30

Giovedì e venerdì ingresso gratuito

Ticket online – 5 Euro invece di 6

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Informazioni e biglietti: www.fieramesse.com/fiera-dautunno.