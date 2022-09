Bolzano, insediamento del vice questore aggiunto Carlo Casaburi

martedì, 6 settembre 2022

Merano – Il questore di Bolzano Giancarlo Pallini e la vicaria Daniela Mengoni hanno accolto il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Merano, il vice questore aggiunto Carlo Casaburi, proveniente dal Commissariato di Polistena (Reggio Calabria).

Si tratta in realtà di un ritorno, in quanto, dal gennaio 2018 al maggio 2020, Carlo Casaburi aveva già diretto l’Ufficio della Polizia di Stato nella città del Passirio (nella foto da sinistra Mengoni, Pallini, Casaburi)

Gli obiettivi prioritari del nuovo dirigente saranno quelli di prestare la massima attenzione alle problematiche del mondo giovanile, nonché di mettere in campo tutte le risorse disponibili per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed ogni forma di microcriminalità, anche in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

Nel contempo verrà proseguita l’ottimale collaborazione con l’Amministrazione Comunale.