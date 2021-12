Bolzano: Gerhard Brandstätter, vice-presidente del Gruppo Europeo Casse di Risparmio

lunedì, 20 dicembre 2021

Bolzano – Prestigiosa elezione per presidente di Cassa Risparmio Bolzano, Gerhard Brandstätter, eletto vice-presidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio (ESBG). L’assemblea generale del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio ESBG (European Savings and Retail Banking Group). All’ordine del giorno, tra l’altro, elezione del nuovo board che rimarrà in carica per il periodo 2021-2024. Nuova Presidente è stata eletta Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidente dell‘associazione delle Casse di Risparmio francesi FNCE (Fédération Nationale des Caisses d’Épargne), che segue a Helmut Schleweis, presidente dell’associazione delle Sparkassen germaniche DSGV (Deutscher Sparkassen- und Giroverband).

Come vice presidente e tesoriere di ESBG è stato nominato il presidente di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano Gerhard Brandstätter. Gli altri Vice-Presidenti sono Gerhard Fabisch, presidente delle Sparkassen austriache, Isidro Fainé, Presidente dell’associazione delle Casse di Risparmio spagnole CECA, Jens Henriksson, Presidente dell’associazione delle Casse di Risparmio svedesi SWEDBANK, e Laurent Mignon, Presidente del gruppo bancario francese BPCE.

La neo presidente Dominique Goursolle-Nouhaud, nel suo primo discorso seguente alla nomina, ha sottolineato l’importanza delle Casse di Risparmio in Europa invitandole a rafforzare la reciproca collaborazione: “Dobbiamo difendere il valore aggiunto del nostro modello. La nostra forza oggi è di rimanere uniti, al fine di cogliere le opportunità di domani. Diventiamo più forti insieme”.

A questo messaggio si unisce anche il neo-eletto vice presidente Gerhard Brandstätter (nella foto): “Il concetto che anima le Casse di Risparmio è più che mai attuale, al fine di vincere le sfide degli anni futuri, in un mondo sempre più globale e digitalizzato. Sono più che mai convinto che le banche regionali sono e rimarranno un’infrastruttura essenziale. Lavoriamo con e per la gente e siamo fiduciari di aziende e famiglie”.

Fanno parte del gruppo ESBG oltre 800 Casse di Risparmio e banche retail in 18 Paesi europei che gestiscono masse complessive di 5,7 bilioni di euro e 162 milioni di clienti.