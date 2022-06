Bolzano, festa dell’Arma e riconoscimenti a militari del Trentino Alto Adige

martedì, 7 giugno 2022

Bolzano – Festa dell’Arma dei carabinieri a Bolzano, con il discorso del comandante Legione carabinieri Trentino Alto Adige, Generale Marco Lorenzoni.

“Fare memoria del lungo percorso di 208 anni di storia dell’Arma significa innanzitutto rendere commosso omaggio a quanti sono caduti nell’adempimento del dovere per affermare il diritto di ogni uomo alla libertà, alla pace, alla giustizia, al rispetto della sua dignità: questi sono i valori in cui crediamo, scolpiti nella Carta Costituzionale e simboleggiati dalla nostra bandiera, alla quale mi inchino.

Questi sentimenti riemergono con forza mentre assistiamo, sgomenti e quasi increduli, alla aggressione armata allo Stato e al popolo Ucraino, che vive immani sofferenze. Possa la pace essere riaffermata al più presto.

Fare memoria dell’anniversario di fondazione dell’Arma significa poi condividere le linee della nostra azione.

I Comandanti Provinciali di Bolzano e di Trento hanno illustrato alla stampa i risultati dell’anno trascorso, che riflettono un impegno ininterrotto in tutti i settori. Controllo del territorio, prevenzione innanzitutto, e ascolto dei

cittadini, nelle 154 Stazioni costantemente protese al servizio delle comunità. È stato così anche nel periodo delle fasi più acute della pandemia, consapevoli di un ruolo di rassicurazione sociale che va oltre il presidio di legalità.

Pensando a quel difficilissimo periodo, ci sentiamo particolarmente vicini a quanti hanno sofferto gravi lutti e siamo immensamente riconoscenti verso coloro che negli ospedali e nelle case hanno prestato le cure e alleviato le

sofferenze.

L’azione di contrasto dei reati è stata altrettanto decisa, i responsabili dei più gravi reati sono stati assicurati alla giustizia, ma su questo punto non possiamo mai dirci soddisfatti. Ogni violenza, ogni sopraffazione, ogni prepotenza

subita da un cittadino è una ferita sanguinante. Cercheremo di fare ancora di più e ancora meglio.

Concentreremo gli sforzi su alcuni settori, che crediamo particolarmente rilevanti in questo tempo.

La salvaguardia dell’ambiente, cifra distintiva di queste terre. Abbiamo avviato rapporti intensi con i corpi forestali delle due province e da pochi giorni abbiamo immesso in servizio, in Val Gardena, le prime pattuglie su mountain-bike elettriche, per vigilare sui sentieri montani ormai affollatissimi anche nel periodo estivo.

Dobbiamo difendere, soprattutto i nostri giovani, dalle insidie che si nascondono nella rete internet e dalla mai sopita piaga dello spaccio degli stupefacenti. Dopo le restrizioni della pandemia registriamo un aumento

preoccupante delle manifestazioni di violenza ad opera di ragazzi. Insieme alla pur necessaria azione di polizia, da sola non sufficiente, collaboreremo per aumentare le occasioni di dialogo e alimentare la fiducia nelle Istituzioni.

Altro tema che avvertiamo urgentissimo è la tutela della sicurezza del lavoro, perché ogni incidente colpisce la nostra coscienza civile.

Controlleremo palmo a palmo il territorio per individuare e colpire immediatamente ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata, che è minaccia attuale, come ha dimostrato l’indagine “Perfido” condotta dal ROS in provincia di Trento.

Il fenomeno che ci appare come più preoccupante, purtroppo, è la violenza sulle donne. Non c’è giorno nel quale non si debba intervenire all’interno delle case o accogliere nelle nostre caserme enormi sofferenze, che spesso

coinvolgono ragazzi e bambini.

Credo che, in queste province di Trento e Bolzano, ci siano le migliori condizioni per poter affrontare questi temi: una sinergia, direi anzi un affiatamento esemplare tra le Forze di Polizia, i cui vertici qui presenti saluto con amicizia e stima, la guida serena e sicura dei Commissari del Governo, a S.E. il Prefetto Cusumano rivolgo la profonda stima dell’Arma. Ringrazio per la direzione attenta ed esperta delle attività investigative il Procuratore e i Magistrati della Procura della Repubblica e i Giudici – siamo onorati dalla presenza della massima Magistratura del Distretto, la Presidente della Corte di Appello – che per tutti noi esercitano con equilibrio e saggezza il pesante fardello delle decisioni sulla libertà delle persone. Ringrazio la Provincia Autonoma di Bolzano, qui la Presidente del Consiglio Provinciale e il Vice Presidente della Giunta, per il supporto offerto in tante circostanze, e in modo particolare i Sindaci, qui ci onorano i Sindaci di Laives e Bolzano, con i quali ci sentiamo di condividere ogni giorno il cammino al fianco dei concittadini, i colleghi delle Forze Armate, con i quali viviamo i valori della militarità. E ringrazio da parte dell’Arma tutti voi i presenti, che ci sostenete con amicizia e, mi riferisco alle tante associazioni benemerite che operano nel sociale, indicandoci la strada del servizio verso il prossimo.

A voi carissimi Carabinieri del Trentino Alto Adige, grazie per la generosità della vostra azione di ogni giorno.

Davanti al tricolore, ribadiamo con tutte le nostre forze l’impegno a servire le comunità!

La nostra più ambita ricompensa, come nella tradizione dell’Arma, sia soltanto l’affetto dei cittadini.

Alle nostre famiglie l’ultimo pensiero, su di loro e su tutti i nostri reparti invochiamo la protezione della nostra amatissima Patrona e madre celeste, ;aria Virgo Fidelis”, generale Maro Lorenzoni.

Militari premiati e motivazioni

Tenente Colonnello Domenico Chiaravalloti

Brigadiere Capo Giuseppe Botrugno

Vicebrigadiere Simone Schiattino

Apprezzamento del comandante della Legione Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione: “Comandante e addetti a unità investigative del capoluogo, conducevano, congiuntamente a reparti di altro comando provinciale, una complessa indagine nei confronti di un gruppo criminale responsabile di ripetuti assalti a bancomat con l’utilizzo di esplosivo. L’operazione si concludeva con l’arresto di 7 persone e il sequestro di ingente quantitativo di denaro.”

Province di Bolzano, Padova e Treviso, dicembre 2018 – settembre 2019

consegna le ricompense il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, prefetto Vito Cusumano

Luogotenente Massimiliano Ronzani

Luogotenente Gennaro Arpaia

Vicebrigadiere Luca Desiderato

Appuntato Scelto Denis Mattevi

Encomio del comandante della Legione Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione: “Addetti a reparti della compagnia di Borgo Valsugana, in occasione di efferato omicidio di una giovane donna, che aveva destato orrore nell’opinione pubblica nazionale e internazionale, intervenivano con tempestività e determinazione, sviluppando una serrata attività di indagine che portava, in breve tempo, a trarre in arresto il responsabile del gravissimo reato.”

Frassilongo (Trento), 29 e 30 dicembre 2020.

consegnano le ricompense la presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Rita Mattei e il vicepresidente della Giunta provinciale Giuliano Vettorato

Maresciallo Maggiore Andrea Bedin

Brigadiere Capo Luca Cimbri

Appuntato Scelto Daniel Stark

Apprezzamento del comandante della Legione Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione:

“Addetti a reparti della Compagnia di Brunico, intervenivano presso un’area di servizio e traevano in arresto, dopo una violenta colluttazione, un uomo in forte stato di agitazione, che, armato di pistola, solo successivamente rilevatasi replica, minacciava le persone presenti e si accingeva a dare fuoco alla pompa di benzina.”

Brunico, 7 gennaio 2022

consegna le ricompense il presidente del Tribunale di Bolzano, dottor Carlo Busato

Capitano Gennaro De Gabriele

Maresciallo Maggiore Marcello Ciranna

Maresciallo Maggiore Michele Della Torre

Brigadiere Capo Luca Azzolin

Encomio del comandante della Legione CC Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione:

“Comandante e addetti della Sezione operativa della Compagnia di Bolzano, conducevano complessa attività d’indagine che disarticolava un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di nove persone, il sequestro di un considerevole quantitativo di droga e denaro contante, nonché di due autoveicoli utilizzati per il trasporto degli stupefacenti.”

province di Bolzano, Novara e Vicenza, maggio-ottobre 2020

consegna le ricompense il procuratore della repubblica di Bolzano, dottor Giancarlo Bramante

Appuntato Scelto Q.S. Stefano Fumagalli

Carabiniere Mario Di Paolo

apprezzamento del comandante della legione Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione

“Addetti a sezione radiomobile della compagnia di Bolzano, a seguito di chiamata al 112 di persona che aveva manifestato il proposito di togliersi la vita, irrompevano tempestivamente nell’abitazione del malcapitato riuscendo a bloccarlo mentre si stava lanciando da una finestra.”

Bolzano, 24 gennaio 2021

consegna le ricompense il sindaco di Bolzano, dottor Renzo Caramaschi

Tenente Davide Di Campli

Appuntato Davide Balsamo

Encomio del comandante operativo di vertice interforze ed elogio del comandante della missione Miadit Somalia, con la seguente motivazione:

“Ufficiale e graduato preposti all’addestramento della polizia e gendarmeria gibutiane, impegnate nella delicata fase di stabilizzazione del paese, operavano con eccellente perizia e ammirevole dedizione, contribuendo in maniera determinante al successo della missione e ad accrescere nel contesto internazionale il prestigio dell’arma dei carabinieri e delle forze armate italiane.”

Gibuti, novembre 2021 – aprile 2022

consegna le ricompense il sindaco di Laives, Christian Bianchi

Maresciallo Maggiore Cristian Davide Cassano

Encomio del rappresentante militare italiano in Afghanistan, con la seguente motivazione:

“Comandante del nucleo di polizia militare italiano presso l’aeroporto internazionale di Kabul, dimostrava elevatissime capacità professionali e spiccata iniziativa, assicurando piena efficacia alle attività di prevenzione e sicurezza anche nella delicatissima fase conclusiva della missione, con l’operazione di evacuazione dei civili afghani, contribuendo così a consolidare il prestigio della nazione e delle forze armate italiane nel teatro operativo”.

Kabul (Afghanistan), aprile – giugno 2021

consegna la ricompensa il vicecomandante delle truppe alpine, Gen. D. Michele Risi

Vicebrigadiere Paolo Chistè

Appuntato Scelto Luigi Vincenzo Lavermicocca

Encomio del comandante della Legione CC Trentino Alto Adige, con la seguente motivazione:

“Addetti ad aliquota radiomobile della compagnia di Riva del Garda, intervenivano in soccorso di due coniugi che, nel percorso verso l’ospedale, avevano dovuto fermare l’autovettura per l’imminente inizio delle fasi del parto. Seguendo le indicazioni telefoniche del personale medico del 118, i militari prestavano premurosa assistenza e contribuivano fattivamente alla nascita di una bambina, poi affidata alle cure dei sanitari”.

Arco (Trento), 30 settembre 2021

Consegnano le ricompense i genitori della piccola.