Bolzano: domenica il disinnesco bomba Seconda Guerra Mondiale

venerdì, 15 luglio 2022

Bolzano (Ch. Pa.) – Domenica 17 luglio, gli artificieri dell‘Esercito Italiano disinnescheranno la bomba d’aereo trovata negli scavi a Bolzano. L’operazione sarà coordinata dall’Agenzia per la Protezione Civile. A distanza di un anno e mezzo verrà disinnescata una bomba aerea statunitense, risalente la Seconda Guerra Mondiale. Il modello è lo stesso dei precedenti: ANM 64 GP, rivenuta durante degli scavi lo scorso 1 luglio.

Le persone che si trovano nelle circostanze devono lasciare la “zona rossa” prima delle 8.45. Sono circa 4383 i cittadini di Bolzano che si trova in questa zona che ha raggio di 468 metri. Dopo aver evacuato tutta la zona, alle 9 del mattino l’elettricità verrà staccata nell’area evacuata. Il Comune di Bolzano mette a disposizione delle stanze della Sala Europa in Via del Ronco 11, dove gli sfollati potranno alloggiare. I servizi di autobus e treni verranno interrotti, mentre per quanto riguarda l’autostrada non subirà alterazioni. Un nucleo di responsabili si riunirà nella sede dell’Agenzia per la Protezione Civile dalle 6.30 del mattino per monitorare in modalità telematica l’area di ritrovamento dell’ordigno e per rendere conto con tutte le istituzioni coinvolte ciò che avviene in tempo reale. Alle 9.30, la squadra di disinnesco del Genio militare (2° Reggimento Genio guastatori alpino di Trento – Brigata Julia), inizia il suo lavoro con l’identificazione e la rimozione del meccanismo detonante. Sia l’inizio che la fine saranno segnate da suoni di sirena. Il termine si prevede sia annunciata dopo un’ora del termine del lavoro.