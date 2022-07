Baselga Piné, sfilata ed elezione di Miss Bar alla Spiaggia

martedì, 12 luglio 2022

Campolongo – Riconfermato l’appuntamento con la bellezza e con la sfilata del Concorso Nazionale Miss Italia, questa sera, martedì 12 luglio, alle 21:15, sul bellissimo lungolago adiacente al Bar Spiaggia località Campolongo, vicino a Baselga di Pinè (Trento) per l’elezione di Miss Bar alla Spiaggia.

La serata è arrivata alla sesta edizione ed è stata organizzata da Andrea Dallapiccola titolare del Bar Spiaggia. Sarà presentata e coordinata come di consueto da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Nazione Miss Italia, nonché titolare della agenzia di moda SoleoShow.

Nel tardo pomeriggio, le candidate Miss sfileranno per le vie del centro di Baselga di Pinè dove potranno fare un aperitivo in riva al lago presso il Bar l’Imbarcadero e si presteranno per qualche scatto fotografico. Lo shooting proseguirà poi sulle rive del lago di Brusago.

La ragazza che vincerà il titolo di Miss Bar alla Spiaggia, oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le Finali Regionali, vincerà un prezioso gioiello offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine per Miluna, ed inoltre potrà avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della moda ed essere selezionata per uno shooting fotografico. Sul podio saliranno anche altre 5 ragazze che potranno proseguire nel percorso ed accedere alle Finali Regionali.

La prima data delle Finali Regionali, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto. Le ragazze saranno curate dallo staff del Salone Fascino di Rosanna Coser di Ravina, che da anni segue l’hair look delle miss dando loro anche utili consigli per valorizzare la loro bellezza.

Prossimi imminenti appuntamenti di luglio con le selezioni provinciali della Bellezza: 14 luglio presso Hotel Solea a Fai della Paganella, 21 luglio a Mezzolombardo in Corso Mazzini, 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo, 31 luglio a Sarnonico.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della Regione.

Ogni ragazza di età compresa tra i 18 e i 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, si può iscrivere gratuitamente al Concorso, o chiedere informazioni a info@soleoshow.com oppure chiama lo 0461 239111.