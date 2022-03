Autotrasporto a rischio paralisi, manifestazioni e blocchi

venerdì, 18 marzo 2022

Sondrio – L’Autotrasporto di fronte al caro-gasolio è ormai a rischio di paralisi e le imprese non sono più in grado di contrastare la volatilità dei costi determinata da una spirale speculativa del tutto fuori controllo.

Confartigianato Trasporti e le altre organizzazioni delle imprese di Autotrasporto aderenti a Unatras (Unione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci) di fronte a questa situazione, hanno programmato per sabato 19 marzo una serie di manifestazioni e di iniziative fra cui un’assemblea alle 15 alla Fiera di Bergamo (Sala Caravaggio – Centro Congressi Ente Fiera Promoberg – Via Lunga, Bergamo) a cui sono invitati a partecipare tutti gli operatori. Alla manifestazione di Bergamo hanno aderito diverse associazioni lombarde fra cui Confartigianato Imprese Sondrio su iniziativa della Categoria Trasporto.

Le iniziative in programma per sabato 19 marzo saranno l’occasione anche per valutare i risultati del Tavolo di confronto costantemente aperto con il Governo dopo l’incontro del 15 marzo scorso e quello in programma oggi 17 marzo. Il Governo è rappresentato dal Vice Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova che ad oggi però non ha fornito risposte sufficienti.

Per fermare la speculazione in atto, le associazioni di categoria hanno chiesto al Governo di attuare dei controlli serrati e di fissare per decreto un tetto al prezzo del gasolio.

Gli autotrasportatori artigiani della provincia di Sondrio sono stati invitati a prendere parte alla manifestazione di Bergamo; l’accesso al Polo Fieristico di Bergamo è consentito solo ai possessori di “Super Green Pass” e che il parcheggio è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Trasporto di Confartigianato Imprese Bergamo

In attesa di risposte concrete da parte del Ministero, Unatras ha proclamato un fermo di tutto il settore dell’Autotrasporto a partire sabato 4 aprile.