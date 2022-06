Autismo negli adulti, nuovo servizio a Morbegno

giovedì, 16 giugno 2022

Morbegno – L’Asst ha attivato un nuovo servizio multidisciplinare per la presa in carico di adulti con disturbo dello spettro autistico a Morbegno, presso l’Ambulatorio di Psichiatria di via Don Guanella 2, per far fronte a un’esigenza molto sentita da pazienti e familiari che lamentavano l’assenza di un’assistenza specializzata. Il disturbo dello spettro autistico si caratterizza per la compromissione del linguaggio e per la presenza di comportamenti ripetitivi e di interessi ristretti. La manifestazione di questi disturbi varia da persona a persona. Il servizio è stato attivato nell’ambito del progetto Auter, basato sui costruttori di “Quality of Life” dell’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, che mira a soddisfare le aspettative delle persone autistiche e delle loro famiglie di essere accompagnate e sostenute nel miglioramento della propria qualità di vita, nella ricerca di relazioni nella comunità e all’interno delle istituzioni rispettose della dignità della persona umana. L’Asst Valtellina e Alto Lario partecipa al progetto Auter con l’Asst di Lecco, ente capofila.

Le persone interessate possono accedere al servizio con un’impegnativa rilasciata dal medico di medicina generale per la richiesta di prima visita psichiatrica per autismo. A seguito della visita presso l’Ambulatorio autismo adulti, vengono programmati successivi colloqui per definire un percorso personalizzato che prevede, sulla base dei bisogni del paziente, attività di valutazione, colloqui psichiatrici, psicologici e interventi educativi. Sono inoltre compresi incontri e interventi informativi psico-educativi con i familiari.

Per ottenere informazioni e per prenotare la prima visita ci si può rivolgere direttamente all’Ambulatorio di Psichiatria, chiamando, nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17, i seguenti numeri telefonici: 0342 607207-607292.