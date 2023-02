ASST Garda, visita istituzionale e nuove tecnologie a Manerbio e Desenzano

venerdì, 3 febbraio 2023

Manerbio – L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha fatto visita oggi al Polo Oncologico di Manerbio (Brescia) per la presentazione della nuova struttura attiva sul territorio. Il Polo Oncologico è una struttura moderna, accogliente, funzionale ed adeguata alle esigenze dei pazienti. “Rappresenta per Regione Lombardia e l’ASST Garda – ha detto l’assessore – un nodo di alta specialità che dispone anche di una Breast Unit specializzata per la diagnosi e cura del tumore al seno”.

In questo campo l’Azienda esegue una quantità di interventi per carcinoma mammario ben superiore agli standard di qualità richiesti dalle normative regionali. Positivi i tempi di attesa per ricoveri oncologici di classe A (urgenti) che vengono rispettati oltre il 90% dei casi. Il sito di Manerbio è dotato anche di ben due mammografi digitali con lo scopo di incrementare le attività a supporto della Breast Unit.

L’assessore si è anche recato all’Ospedale di Desenzano del Garda dove ha potuto visionare due nuove apparecchiature diagnostiche di alto livello: la Risonanza Magnetica (RM) e l’Angiografo. Interventi da oltre 2,1 milioni di euro interamente finanziati da Regione Lombardia. La nuova moderna apparecchiatura da 1,5 Tesla consentirà di eseguire indagini diagnostiche accurate ed ottimizzate secondo gli standard di riferimento ampliandole a distretti anatomici fino ad ora non possibili.

Particolare rilevanza avrà l’imaging del settore neurologico con metodiche avanzate che consentono di armonizzare gli attuali standard diagnostichi e terapeutici.

Il nuovo Angiografo, che andrà a sostituire la vecchia apparecchiatura installata nel 2003, è molto versatile e consentirà di eseguire tutte le procedure diagnostiche e interventistiche vascolari ed extravascolari, l’endoscopia digestiva e la broncoscopia, in sedazione ed anestesia generale. Ha il rilevante vantaggio di ridurre al minimo la dose di raggi erogata ai pazienti, soprattutto quelli in giovane età.

Particolare attenzione va posta allo studio del cuore, di grande rilevanza clinica, perché è l’unica metodica ad oggi che permetta di visualizzare la presenza di danni strutturali, sia pregressi che recenti, e per la puntualizzazione diagnostica di diverse patologie. Gli esami saranno effettuati in collaborazione la scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell’Università di Brescia degli Spedali Civili. Questa convenzione consentirà la formazione sul campo di alcuni medici radiologi dell’ASST del Garda. E’ importante anche sottolineare che con la nuova apparecchiatura sarà possibile effettuare biopsie in particolare di lesioni della mammella non visibili con altre metodiche diagnostiche come eco e mammografie.

“Sono lieto di poter comunicare alla cittadinanza che, grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, in tempo record, ossia in soli 5 mesi, abbiamo rinnovato due apparecchiature di rilevante importanza sia diagnostica sia interventistica e che consentiranno di effettuare prestazioni per le quali prima i nostri pazienti erano costretti a spostarsi in presidi al di fuori della nostra ASST“, commenta Mario Alparone, Direttore Generale dell’ASST Garda.

Oggi l’Assessore regionale al Welfare è stato in visita al Nuovo Polo Oncologico di Manerbio per visionare la nuova struttura che da poco ha iniziato la propria attività. Il Polo Oncologico è stato realizzato nell’ottica di implementare le risposte ai bisogni della popolazione in ambito oncologico.

“Ringrazio la sig.ra Venturini Presidente della Fondazione Renato e Damiana Abrami che ha donato, costruito e messo a disposizione a fine anno della ASST Garda questo moderno Polo Oncologico – commenta il Direttore Generale di ASST Garda -. Abbiamo accompagnato il percorso di realizzazione della struttura rafforzando la squadra dedicata alla prevenzione diagnosi e cura con l’inserimento di figure apicali come il nuovo primario dell’oncologia dottore Personeni ed il nuovo direttore della Farmacia dottoressa Giulia Dusi. L’oncologia infatti si caratterizza come un percorso multidisciplinare e multi professionale per garantire una presa in carico complessiva dei pazienti. E’ una struttura moderna, accogliente, funzionale ed adeguata alle esigenze dei pazienti e rappresenta per l’azienda ospedaliera un nodo di alta specialità che dispone anche di una Breast Unit specializzata per la diagnosi e cura del tumore al seno”.

In questo campo ASST Garda esegue una numerosità di interventi per carcinoma mammario ben superiore agli standard di qualità richiesti dalle normative regionali e nazionali e con il 2022 abbiamo riportato i volumi di erogazione e di screening di primo e secondo livello pari a quelli pre-covid. Degni di nota sono anche i tempi di attesa per ricoveri oncologici di classe a (urgenti) che vengono rispettati oltre il 90% dei casi.

Secondo tale logica ho voluto pertanto concentrare in questo moderno sito le attività di cura e diagnosi ma anche quelle radiologiche. A breve si attiverà anche l’unità farmaceutica di preparazione dei farmaci antiblastici, con un moderno laboratorio presente nel sito, e completeremo l’assistenza con ambulatori di specialistica ginecologica e chirurgica.

Il sito è dotato anche di ben due mammografi digitali uno da noi acquisito in aggiunta a quello esistente proprio con lo scopo di incrementare le attività a supporto della Breast Unit.

Grazie alla donazione della Fondazione Abrami si ha a disposizione una serie completa di tecnologie ecografiche all’avanguardia e la possibilità di completare la squadra con un ulteriore farmacista ed uno psico-oncologo.

Donazioni:

• Il progetto è stato approvato dall’ASST Garda con d.D.G. n. 514 del 29.07.2020, per un importo complessivo di 6.8 milioni di euro

• 95mila euro circa per acquisto software gestionale Unità farmaci Antiblastici chemioterapici

• 341mila euro circa per reclutamento psicologo e farmacista

• 560mila euro circa per beni e tecnologia di varia natura per polo Oncologico

• Totale delle donazioni euro 7.795.858,73