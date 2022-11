ASST Garda: l’assunzione di 99 infermieri e nuove tecnologie

martedì, 1 novembre 2022

Desenzano del Garda – “Con la delibera di venerdì 28 ottobre, abbiamo posto le premesse per uno strutturale e decisivo rafforzamento del personale sanitario, – dichiara Mario Alparone, direttore generale dell’ASST Garda -. A seguito della conclusione del concorso del personale infermieristico abbiamo disposto l’assunzione di 99 infermieri a copertura di tutto il turnover dell’anno ed addirittura anticipando le uscite dei prossimi 6 mesi. Con questa potente iniezione di risorse, che si aggiunge a quelle finora effettuate sia per la dirigenza medica sia nel comparto, oltre 90 procedure che hanno portato all’assunzione di 500 persone di cui 240 a tempo indeterminato, 200 del comparto e 40 medici e la copertura di ben 7 primariati, abbiamo 160 risorse sanitarie in più rispetto al 2019, anno base con il quale dobbiamo confrontarci per recuperare tutta la nostra capacità erogativa e grazie a questi rafforzamenti disponiamo di oltre 70 posti letto aggiuntivi rispetto al 2021.

Oggi poi abbiamo installato una modernissima risonanza magnetica da 1,5 tesla presso il Presidio di Desenzano che insieme ad un nuovo angiografo dedicheremo alle attività cardiologiche e saranno operative a fine anno per un investimento di 2,1 milioni di euro. Anche questo rafforzamento segue gli importanti rilasci effettuati dalla nostra direzione di reparti e tecnologie ospedaliere che hanno riguardato Manerbio, con la nuova pediatria e cardiologia – conclude Mario Alparone, – ed il recente rafforzamento della rianimazione di Gavardo, oltre 5 milioni di euro di investimenti complessivi. Prosegue senza sosta il nostro impegno per il rafforzamento della nostra azienda”.