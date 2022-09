ASST Garda, Giulia Dusi nuovo direttore del “Servizio di Farmacia”

venerdì, 23 settembre 2022

Desenzano del Garda (Brescia) – Si aggiunge al processo in atto di potenziamento dei Direttori, dopo l’assegnazione di conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa di Nefrologia, Medicina di Desenzano, Patologia clinica e medicina di laboratorio, Cardiologia di Desenzano e Oncologia a Manerbio e l’Urologia anche la nuova nomina del Direttore di struttura complessa “Servizio Farmacia”.

“Un altro importante traguardo raggiunto in pochissimo tempo di potenziamento dell’organico di questa azienda – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda -, cioè l’assegnazione alla dottoressa Giulia Dusi della Direzione della struttura complessa “Servizio Farmacia”, sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro. Ringrazio l’attuale coordinatrice dottoressa Darvini ed il suo staff per il prezioso lavoro svolto in particolare durante l’emergenza sanitaria. 7 concorsi di Direttore di struttura complessa in un anno, un ambizioso obiettivo raggiunto in pochissimo tempo dalla Direzione Strategica”.

La dottoressa Giulia Dusi, classe 1972, laureata in Chimica e Tecnologie a Bologna nel 1997, ha ottenuto la specializzazione in Farmacia Ospedaliera nel 2000 presso l’Università di Padova.

Ha svolto il tirocinio dal 1997 al 2001 presso la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Successivamente ha svolto la sua attività nella Provincia Autonoma di Trento, presso l’Ospedale di Rovereto dove dal 2001 ha avuto l’incarico di struttura semplice in “Gestione clinica del farmaco” successivamente mutato in “Gestione clinica multizonale del farmaco nel paziente anziano”. Ha partecipato alla Commissione Terapeutica Aziendale e al Comitato per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere.

“Sono molto soddisfatta che mi abbiano conferito questo incarico – commenta la dottoressa Giulia Dusi -. In ASST Garda avrò il compito di programmare, coordinare e garantire ai pazienti sia del Polo Ospedaliero che della Rete Territoriale un’assistenza farmaceutica efficace e sicura, promuovendo l’uso razionale dei farmaci e dei dispositivi medici”.