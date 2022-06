Assegnati 38.950 euro a gruppi di Protezione Civile della Valtellina

sabato, 4 giugno 2022

Sondrio – Contributi ai gruppi di Protezione Civile della Valtellina. Il capo Dipartimento nazionale di Protezione civile ha approvato il piano di ripristino della capacità di risposta alle emergenze, attraverso l’avvio degli interventi volti al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati dai gruppi volontari di Protezione civile nell’ambito dell’emergenza legata al Covid-19.

Ammontano a due milioni e mezzo le risorse destinate a Regione Lombardia per i gruppi di volontari di tutte le province del territorio (di cui 537.684 euro in capo a Regione Lombardia). A Sondrio (6 dipartimenti) saranno assegnati 38.590 euro.

“Ricordo che a seguito dell’emergenza pandemica, la Protezione civile lombarda ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in proprio possesso per supportare la lotta al Covid-19 – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile -. Proprio per questo motivo, si è evidenziata la necessità di proseguire l’attività di implementazione e ammodernamento delle dotazioni dei volontari, dimostrando grande attenzione nei confronti del sistema di volontariato regionale. Impegno che proseguirà attraverso l’attuazione di nuove misure finanziarie rivolte ai gruppi di volontari”.

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – che ha seguito tutta la fase istruttoria inerente alla documentazione dei mezzi e attrezzature impiegati dalle Organizzazioni di Volontariato interessate, da inviare al Dipartimento, si occuperà di monitorare i passaggi successivi per garantire la distribuzione delle risorse ai soggetti beneficiari”.

I CONTRIBUTI

GRUPPO COMUNALE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 3.120 euro

GRUPPO COMUNALE DI ARDENNO 1.382 euro

GRUPPO COMUNALE DI DELEBIO 2.795 euro

GRUPPO COMUNALE DI SERNIO 7.018 euro

GRUPPO COMUNALE DI VERVIO 12.837 euro

GRUPPO INTERCOMUNALE COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 11.437 euro