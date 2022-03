AREST, ammessa la proposta dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica

martedì, 8 marzo 2022

Milano – Nell’ambito del “Piano Lombardia”, la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) per l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione, ammesse alla fase di negoziazione.

“L’obiettivo – spiega Davide Caparini (nella foto), assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia – è l’attuazione di un Programma di opere, azioni e interventi per il rilancio economico e/o sociale dei territori lombardi attraverso la selezione di una serie di proposte di intervento e tra le sei proposte ammesse alla fase di negoziazione, vi è anche quella avanzata dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, avente come oggetto “Alta Valle Camonica per l’attrattività e la competitività della ricettività turistica sostenibile”.

Il Piano Lombardia ha indicato anche le modalità e le proposte devono raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi: la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che accompagnino e facilitino l’insediamento di nuove attività economiche o il mantenimento e l’ampliamento di attività già presenti sul territorio; la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che possano favorire l’attrattività del territorio e lo sviluppo delle imprese ivi presenti rispetto alla disponibilità di aree di proprietà pubblica o privata, appositamente individuate o nuovi servizi innovativi.

Gli ambiti tematici: attrattività e competitività dei territori, mediante azioni volte a migliorare l’infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, al raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse; competitività delle imprese, mediante azioni in grado di innescare meccanismi di crescita dell’impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori; sostegno all’occupazione, mediante azioni per il sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese relative a specifici settori o sistemi localizzati in un medesimo territorio o facenti parte di una stessa filiera.