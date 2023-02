Aperte le iscrizioni per il Valtellina Ebike Festival: cambio di data e novità

giovedì, 2 febbraio 2023

Morbegno – Il Melavì Valtellina Ebike Festival conferma la sua formula vincente fatta di escursioni, enogastronomia e atmosfera di festa, insieme a tante novità, a partire dalle date: il festival si sposta in primavera e più precisamente a sabato 27 e domenica 28 maggio. Location dell’evento è sempre Morbegno, al centro di una bellissima rete sentieristica che si espande sui versanti orobico e retico. L’evento si posiziona così come evento di apertura della stagione cicloturistica dell’intera Valtellina, un territorio in grande evoluzione e che si sta preparando ad ospitare le prossime olimpiadi. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale della manifestazione. Foto @Eze Urrets – Days Off.

Il format della nuova edizione prevede la conferma della Festival Ride, il grande tour all-mountain di 40 chilometri su un percorso super panoramico (rivisitato per il 2023) che ha visto nella scorsa edizione la partecipazione di più di 250 appassionati. Confermati anche Gusto di Valtellina, un percorso enogastronomico con poco dislivello intervallato da stop degustativi in location di pregio, e l’escursione Val Masino e Foresta Incantata, che porta alla scoperta di uno dei luoghi naturalistici più belli d’Italia e che lo scorso anno ha visto il sold-out in soli pochi giorni.

Non mancano infinite le iniziative più adrenaliniche come la Trail Experience (tour enduro non competitivo) su un nuovo percorso accattivante che prevede anche un pranzo e momenti di goliardia in compagnia degli alpini locali. E, per chiudere con un’altra grande novità del 2023, il festival ospiterà una tappa della e-Enduro: il più importante circuito di gare italiane darà l’opportunità a tutti i suoi iscritti di gareggiare sui sentieri più impegnativi delle Alpi Orobie.

Paolo Belli, titolare di Mondo Ebike e Presidente del Comitato Promotore della Manifestazione dichiara: “Anche quest’anno vogliamo offrire ai partecipanti un week-end indimenticabile che racchiuda il meglio dell’offerta del nostro territorio: tour bellissimi, sapori tradizionali e la grande accoglienza tipica dei valtellinesi. L’aggiunta della competizione e-Enduro, che fa parte di un circuito nazionale, porterà inoltre centinaia di nuovi appassionati sui nostri sentieri che si aggiungono ad un festival che è già in continua crescita. Quella del 2023 sarà un’edizione veramente da non perdere!”.

Fulcro del Valtellina Ebike Festival sarà l’eBike Village di Piazza Sant’Antonio, punto di partenza e di arrivo di tutte le attività e delle competizioni ma anche area espositiva dove poter vedere e testare le nuove e-bike, partecipare a test drive di auto elettriche, assistere agli show di bmx freestyle e molto altro. Per chi ne fosse sprovvisto, è inoltre possibile richiedere il noleggio di una delle più di 100 ebike messe a disposizione direttamente in loco.

Per info e iscrizioni: www.valtellinaebikefestival.com