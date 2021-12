Amici Nuoto Riva, Helene Giovanelli ai World Games 2022

giovedì, 23 dicembre 2021

Riva del Garda – Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva) parteciperà all’11a edizione dei World Games il 7-8-9 luglio del 2022 a Birmingham (Alabama – USA).

La manifestazione multidisciplinare a carattere quadriennale, organizzata dall’International Word Games Association sotto l’egida del CIO, comprende gli sport non inseriti del programma olimpico.

Con questa convocazione Helene Giovanelli rientra tra i migliori 100 atleti mondiali del salvamento, che prenderanno parte all’evento. In particolare gareggerà nei 50 manichino, con il 4° tempo del ranking mondiale (34.13), distanza in cui detiene il primato italiano assoluto; e nelle tre staffette della nazionale italiana 4×50 ostacoli, 4×50 mista, 4×25 manichino.

Queste le 6 convocazioni in azzurro di Helene Giovanelli nel 2021, che l’hanno portata ad ottenere l’accesso alla più prestigiosa manifestazione mondiale di salvamento:

– 14/17 marzo collegiale nazionale Milano

– 21/23 maggio campionato italiano assoluto primaverile Riccione

– 22/25 luglio campionato italiano di categoria estivo Roma

– 11/18 settembre campionati europei Castellon de la Plana (Spagna)

– 25/28 novembre Orange Cup Amersfoort (Olanda)

– 9/12 dicembre campionato italiano assoluto invernale Milano

Helene dal 2014 ha ottenuto:

– 75 medaglie ai campionati italiani, di cui 14 ai campionati italiani assoluti e 22 titoli italiani di categoria,

– 2 record italiani individuali (50 manichino assoluto 34.21 del 2021 e 50 manichino ragazze 38.36 del 2016) e 9 di staffetta,

– 2 record italiani con le staffette della nazionale (4×50 ostacoli e 4×50 mista),

– 14 medaglie in campo internazionale, di cui 5 ai campionati europei (2021) e 4 ai campionati europei giovanili (2019),

– 1 record del mondo giovanile in staffetta (4×50 ostacoli).

ILS Announces the Selection of the Lifesaving Athletes for TWG 2022 https://www.ilsf.org/2021/12/22/ils-announces-the-selection-of-the-lifesaving-athletes-for-twg-2022/

Lifesaving Athletes selected to participate at The World Games 2022 https://www.ilsf.org/wp-content/uploads/2021/12/TWG2022-Selected-Lifesaving-Teams-and-Athletes.pdf