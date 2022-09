Alt(r)o Festival, esperienze in cammino: due giorni di immersione nella natura in Valmalenco

giovedì, 22 settembre 2022

Chiesa Valmalenco (Sondrio) – Alt(r)o Festival, esperienze in cammino. Due giorni di immersione nella natura, cammini, sport, laboratori e spettacoli per “Camminatori erranti“. “Sono stato per boschi, è lì che sento odore di casa, è lassù che amo stare”, Andrea Mori, artista, performer, cantastorie ma soprattutto camminatore.

Giornate di totale immersione nella natura, cammini, sport come strumento di esplorazione del territorio e attenzione rispettosa della montagna, laboratori e spettacoli per “camminatori erranti”, curiosi e aperti allo stupore, questo accadrà il 24 e 25 settembre per la quarta edizione di ALT(R)O FESTIVAL.

Ospiti di calibro tra i quali Maurizio Zanolla (Manolo), Tiziano Fratus, Andrea Mori, Marco Albino Ferrari, Franco Michieli, Mirko Sotgiu, Andrea Mei e molti altri.

Un evento che nasce dal desiderio di far conoscere e vivere la Valmalenco in modo diverso, facendo scoprire angoli nascosti e dimenticando la necessità di avere una meta: la montagna che ha significato anche senza il raggiungimento della vetta.

Perché il festival

In un contesto dove emerge sempre più fortemente l’importanza di ricavarsi un proprio tempo di riflessione e scoperta, lento e attento, disconnesso dalla quotidianità frenetica in cui si è costantemente immersi, assume ancora più valore il contatto con la natura e il suo ritmo, legato alla vita della terra e di chi con essa è in equilibrio simbiotico.

Ritrovare serenità, mettere in gioco il proprio corpo e la percezione di sé attraverso il cammino, sperimentare la meraviglia prendendo coscienza di quanto le piccole cose possano avere un infinito valore nell’essere scoperte dovrebbe essere l’aspirazione di ogni viaggiatore.

Cosa facciamo

Alt(r)o festival è nato quattro anni fa proprio dal desiderio di raccontare alle persone un diverso modo di vivere il territorio, offrendo spunti che facciano comprendere che la bellezza si nasconde anche a pochi passi dalla città e che le esperienze più autentiche non hanno bisogno di artifici.

Con chi

Prevede il coinvolgimento di associazioni sportive locali (Valmalenco Verticale, BikeBernina), enti (comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Caspoggio, Torre, Spriana, Sondrio), realtà culturali territoriali e non (biblioteche della Valmalenco, Alpes.org).

Si avvarrà anche del supporto dell’applicazione digitale di scoperta del territorio promossa dall’Unione dei Comuni della Valmalenco, in fase di realizzazione, per attivare percorsi di scoperta autonoma con contenuti multimediali geolocalizzati.

Dove

In Valmalenco alla scoperta di spazi attraversati, in ogni loro peculiarità, dagli aspetti più legati al racconto, alla comprensione del territorio, a quelli più legati alla percezione e al sentire la voce dei luoghi, a quelli più strettamente connessi alla pratica sportiva.

Un’occasione per coniugare la scoperta geografica con le tradizione locali, la promozione turistica con una frequentazione rispettosa e consapevole.

Durante il Festival si alternano con naturalezza percorsi di ricerca e approfondimento naturalistico, cammini sulle orme di personaggi di rilievo storico e culturale, momenti di racconto delle memorie locali, testimonianze di specialisti ed esperti utili a fornire nuove chiavi di lettura e di attenzione al territorio, eventi diffusi in spazi inconsueti per far conoscere e scoprire anche aree meno note e luoghi abbandonati. Un allenamento alla consapevolezza, alla conoscenza della relazione tra se stessi e il paesaggio.

Il programma

La due giorni sarà impostata in modo graduale: il primo giorno (sabato) si terranno cammini più brevi per iniziare lentamente a immergersi nella natura, mentre la domenica i cammini dureranno tutta la giornata per scoprire la parte più alta della valle.

Sabato 24 Settembre, i “Cammini dell’attenzione”

Ci si confronterà con le diverse letture del territorio, raccontate da interventi di ospiti camminatori. Concentrando l’attenzione su piccoli gesti sensibili si scoprirà una insolita visione dell’ambiente circostante.

Domenica 25 settembre: i “Cammini di scoperta”

Si camminerà per tutta la giornata verso la parte più alta della valle per ascoltare storie, fare attenzione a dettagli nascosti, conoscere i ritmi intimi della natura.

In attesa del Festival ci sono altri due motivi “artistici” per esplorare i boschi intorno a Chiesa in Valmalenco: l’installazione di land art Ri-connessioni di Nadia Lotti: due pinete, Serleveggio e Senevedo Inferiore, e il ricordo di un feroce taglio boschivo da lenire. E poi, lungo il sentiero che da Carot porta a Chiareggio, si potrà incontrare l’installazione di Andrea Mori “Perdersi per ritrovarsi”

Il programma degli eventi del 24 e 25 settembre è sempre in aggiornamento ed è disponibile su www.altrofestivalvalmalenco.it

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

La manifestazione si terrà con ogni condizione metereologica. Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE, ANTEPRIMA

Sculture in equilibrio

Con Andrea Mei

Stone balancer

Sperimentazione di pietre in equilibrio esplorando lo sterminato album petrografico della Valmalenco. Greto del Mallero, parco Vassalini, ponticello di legno della ciclopedonale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

SABATO 24 SETTEMBRE

Cammini dell’attenzione.

4 luoghi per 4 autori.

I nostri passi non necessariamente avranno una meta, ma alleneremo l’attenzione.

Scopriremo nuovi modi di vedere e piccoli tesori nascosti.

Si parte da Chiesa in Valmalenco e zone limitrofe, appuntamenti sabato alle ore 9.00 e alle ore 14.30, per permettere di partecipare a due diversi cammini e sperimentare la natura in diversi modi.

1- Oltre lo sguardo

con Mirko Sotgiu

Filmmaker, photo journalist and mountain leader

Un cammino alla ricerca di un nuovo sguardo sulle cose, tra luce e ombra, colori e sfumature, superfici e texture.

Partenza Chiesa in Valmalenco, biolago del parco di Vassallini.

Ore 9.00 e ore 14.30.

2 – Suoni liminali

Con Paolo Novellino

Musicista, paesaggista sonoro e ricercatore indipendente.

Camminare, ascoltare per considerare il suono o il silenzio che ci circonda come informazione e nello stesso tempo valore sul quale riflettere. Mettere in luce le valenze estetiche implicite o nascoste nei suoni che usualmente consideriamo accidentali o accessori e che passano, nella maggior parte dei casi, come inosservati o meglio inascoltati.

Si consiglia di portare taccuino, penna e, per chi vuole, registratore / telefono con cuffie.

Partenza da Chiesa in Valmalenco, biolago del parco di Vassalini.

Ore 9.00 e ore 14.30.

3 – Cercatori di luccicanza

Con Andrea Mori

Artista in cammino e raccoglitore di storie.

Libero vagabondaggio d’immersione dentro al bosco.

Alla ricerca del piccolo, del bello e di tutto ciò per cui occorre tempo.

Cosa serve?

Leggerezza, curiosità e voglia di incantarsi.

Partenza da casa di Andrea, Chiesa in Valmalenco, località Val Rosera, verso i boschi intorno a San Giuseppe.

Ore 9.00, ore 14.30, durata incerta.

4 – La poesia dei luoghi

Con Tommaso Reato

Formatore e conduttore di gruppi in apprendimento.

Un girovagare alla ricerca di ispirazione poetica, per sperimentare nuove attenzioni e linguaggi di racconto.

Chiesa in Valmalenco, pineta di Primolo.

Ore 9.00 e ore 14.30.

Laboratorio di Slack line

Con Valmalenco Verticale e gruppo Slackline Sondrio

Piccoli esercizi di equilibrio sulla fettuccia tesa tra gli alberi, adatti a tutti, grandi e piccini.

Chiesa in Valmalenco, parco di Vassalini, sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Per adulti e bambini.

Laboratorio verde

Con Marianna Cacciatori

Un momento pensato per i più piccoli, di esplorazione e scoperta dei tesori del bosco.

Chiesa in Valmalenco, pineta di Primolo.

Sabato, ore 9.00 e ore 14.30, durata circa due ore.

Walkingstories

Con Laboule

Creazione e ricerca sonora.

Performance artistica e musicale con il coinvolgimento del pubblico.

Un momento di condivisione di esperienze, una mappa collettiva che si compone di immagini, cose, suoni e parole.

Piazza SS. Giacomo e Filippo, Chiesa in Valmalenco.

ore 17.30.

Incontro con Manolo

Con Maurizio Zanolla (Manolo)

Arrampicatore, alpinista e guida alpina

Conferenza improntata sulla storia personale e sportiva del “MAGO” Manolo e presentazione del libro “Eravamo immortali”.

Piazza SS. Giacomo e Filippo, Chiesa in Valmalenco

Sabato, ore 21.00.

Fra il muschio e le stelle con Andrea Mori

Artista e raccoglitore di storie.

Notte sotto le stelle in una radura muscosa.

A passo lento verso una radura rivestita di muschio avvolta dai larici coperti dalle stelle.

Cosa serve?

Voglia di farsi cullare dalle stelle sdraiati in fianco al fuoco.

Ritrovo a casa di Andrea, Chiesa in Valmalenco, località Val Rosera, sabato ore 18.00.

Notte nei boschi tra San Giuseppe e il Palù

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Il vuoto alle spalle

Con Marco Albino Ferrari

Scrittore, divulgatore culturale

Ettore Castiglioni morì nel marzo del 1944, a trentacinque anni, come aveva previsto e annotato nel suo diario anni prima. Figura emblematica dell’alpinismo fra le due guerre, fu esploratore e scrittore. Durante i mesi dell’occupazione nazista si spese per portare in salvo oltre il confine svizzero decine di profughi. L’ultima sua missione rimane un mistero: perché fuggire verso l’Italia attraverso i ghiacciai senza le attrezzature necessarie? Lo trovarono tempo dopo nella neve di primavera, sotto il Passo del Forno.

Un viaggio a piedi e con la fantasia.

Andando indietro nel tempo attraverso un racconto commovente.

Cosa serve?

Abitudine al cammino.

Partenza Chiareggio Chiesetta di Sant’Anna.

Domenica, ore 9.00.

La vocazione di Perdersi

Con Franco Michieli

Geografo ed esploratore.

Come le vie trovano i viandanti?

“Ad un certo punto ho cominciato a scoprire che i momenti in cui non si conosce la via, nei quali c’è la nebbia e non si conosce il passaggio, erano per me i più interessanti.”

Cosa serve?

Abitudine al cammino, predisposizione alla scoperta, curiosità e spirito di adattamento.

Difficoltà E (per sentieri e tracce)

Partenza Chiesa in Valmalenco, Piazza Santi Giacomo e Filippo.

Domenica, ore 9.00.

Foraging

Con Valeria Mosca e Andrea Mori

Valeria, esperta di foraging, alimurgia e cucina.

Andrea, artista e raccoglitore di storie.

Scopriamo, cerchiamo e raccogliamo le erbe e le piante spontanee, impariamo a utilizzarle, cucinarle e abbinarle ai prodotti tradizionali del territorio.

Cosa serve?

Abitudine al cammino, predisposizione alla scoperta, curiosità e spirito di adattamento. Strumenti per la raccolta.

Difficoltà E (per sentieri e tracce)

Partenza S. Giuseppe, piazzale seggiovia.

Domenica, ore 9.00.

I colori dell’alba ai piedi del larice millenario

con Tiziano Fratus

Scrittore, cercatore di alberi e buddista silvano.

Visita e meditazione al larice millenario.

Si raggiungerà all’alba una delle più annose conifere italiane, la si ammirerà così come avrebbero potuto ammirarla i nostri avi prima dell’Unità d’Italia, gli abitanti della penisola ai tempi della scoperta delle Americhe o, addirittura, San Francesco. Da allora il mondo s’è capovolto, ma questo e altri giganti silenziosi restano qui, radicati e resilienti, testimoni muti di un tempo che tocca e corrompe ogni cosa.

IN COLLABORAZIONE CON OROBIE.

Cosa serve?

Abitudine al cammino, amore per il silenzio.

Difficoltà E (per sentieri e tracce)

Partenza dall’Alpe Ventina.

Domenica, ore 7.00.

A ritmo d’asino

Con Joyce Vedovatti e Valentina Vedovatti

Joyce guida escursionista ambientale e Valentina coadiutore dell’asino

Trekking someggiato per bambini.

Orecchie lunghe, nasoni curiosi e occhi dolcissimi ci guideranno in una camminata all’insegna della semplicità e della lentezza.

Partenza da Lanzada, centro Sportivo Pradasc.

Domenica, ore 10.00

Arrampicare con Manolo

Con Maurizio Zanolla (Manolo)

Arrampicatore, alpinista e guida alpina

Mattinata dedicata agli appassionati per condividere con Manolo un momento di arrampicata sul serpentino della Valmalenco.

Pareti di Campo Moro.

Domenica mattina.

