Alto Adige, referendum provinciale 2022: vince il No con il 76% dei voti

Bolzano – Il referendum provinciale confermativo sulla democrazia diretta svoltosi oggi (29 maggio) in Alto Adige ha visto prevalere il No con una percentuale complessiva del 76% degli aventi diritto al voto. In futuro dunque non saranno previste le modifiche alle leggi del precedente regolamento sulla democrazia diretta apportate dal Consiglio provinciale l’11 giugno 2021. La quota del Sì ha raggiunto invece il 24% degli elettori (voto per corrispondenza e tutte le sezioni dell’Alto Adige), dunque a favore delle modifiche previste da questa legge. La consultazione referendaria non prevedeva il quorum: ciò significa che il risultato elettorale è dunque vincolante indipendentemente dall’affluenza alle urne.