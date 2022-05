Alto Adige, Referendum provinciale 2022: i primi dati sull’affluenza

domenica, 29 maggio 2022

Bolzano – Oggi in Alto Adige si sta votando per il referendum provinciale confermativo per la democrazia diretta. Alle ore 11, in concomitanza con il primo rilevamento della giornata, ha votato oltre il 4,2% degli aventi diritti. Le altre due rilevazioni sono previste alle ore 17 e alle ore 21, dopo la chiusura dei seggi elettorali.

La Val D’Isarco è il distretto dove finora si è registrata l’affluenza più alta alle urne con la percentuale del 4,7%, mentre nel distretto di Bolzano e nei comuni ladini si segnala la percentuale più bassa di votanti con il 3,4% degli aventi diritto recatisi finora ai seggi elettorali.

In Alto Adige sono complessivamente 426.944 cittadini che possono prendere parte alla consultazione per decidere la conferma o meno delle modifiche apportate dal Consiglio provinciale l’11 giugno 2021 al ​​precedente regolamento sulla democrazia diretta. Gli aventi diritto al voto sono 387.140, di cui 196.604 donne e 190.536 uomini. Inoltre, 39.804 persone hanno votato per posta (19.115 donne, 20.689 uomini).