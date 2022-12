Alto Adige, nuova procedura d’esame per i maestri e le maestre di snowboard

giovedì, 15 dicembre 2022

Bolzano – Per legge la Provincia regolamenta la professione di maestro e di maestra di sci, maestro e maestra di snowboard e maestro e maestra di sci di fondo nell’ambito della legge quadro statale. Negli ultimi anni sono cambiate le norme statali e quelle della federazione degli sport invernali FISI. Il corso di formazione e le modalità di esame per i maestri e le maestre di sci e di sci di fondo sono già stati adattati. Durante la riunione di martedì 13 dicembre, anche la procedura e i contenuti dell’esame per i maestri e le maestre di snowboard sono stati adattati alle specifiche della Federazione degli sport invernali.

Sono stati inoltre modificati i tempi per l’ottenimento dei punti della formazione continua per l’intera categoria: anziché entro 2 anni, in futuro i corsi di formazione continua, considerati un requisito obbligatorio per la conferma dell’iscrizione all’albo professionale, dovranno essere frequentati entro 3 anni. Attualmente sono iscritti all’albo professionale 2.242 maestri/e di sci alpino, 319 maestri/e di snowboard e 183 maestri/e di sci di fondo.

“In una provincia di sport invernali come l’Alto Adige, è di grande importanza poter contare su istruttori ed istruttrici preparati per i vari sport sia dal punto di vista didattico che atletico. Tradizionalmente, tra i loro clienti ci sono gli altoatesini, ma danno anche un importante contributo al buon esito delle vacanze dei nostri ospiti e alla sicurezza sulle piste”, afferma l’assessore provinciale al Turismo, Arnold Schuler.