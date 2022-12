Alto Adige, i ghiacciai si sono ridotti del 10% nell’estate scorsa

venerdì, 2 dicembre 2022

Vedretta Lunga – Ghiacciai: quest’anno la riduzione della massa è più evidente che mai. È una delle constatazioni dell’ufficio idrologia e dighe alla chiusura annuale delle misure di bilancio di massa su Vedretta Lunga, Ghiacciaio di Malavalle e Vedretta occidentale di Ries.

­”Lo scarso accumulo nivale invernale in combinazione con le temperature al di sopra delle medie registrate ad inizio estate e con il consistente strato di sabbia sahariana depositatosi sui ghiacciai a fine inverno, hanno portato quest’anno ad un forte anticipo nello scioglimento della neve stagionale“, riferisce il direttore dell’Ufficio provinciale idrologia e dighe, Roberto Dinale. I ghiacciai altoatesini non avevano mai vissuto un Glacier Loss Day tanto anticipato, il giorno dell’anno a partire dal quale essi continuano a perdere massa fino alla stagione fredda successiva: “Dal 20 giugno circa in poi il bilancio di massa dei ghiacciai si è fatto di giorno in giorno più negativo. A inizio luglio circa i due terzi della superficie glaciale era già priva di neve.“

L’assessore alla Protezione civile Arnold Schuler ricorda l’importante ruolo dei ghiacciai, che sono uno specchio del sistema climatico e ci offrono importanti indicazioni sul futuro della Terra: “Nell’area alpina il contributo dei ghiacciai al ciclo dell’acqua è significativo solo in solo poche regioni: Una di queste è la Val Venosta, dato che questa è in Alto Adige la zona al contempo più glacializzata e meno piovosa. Per questo motivo è soprattutto qui importante adottare misure di mitigazione che consentano di garantire il fabbisogno idrico anche nei periodi siccitosi”.

Perdite di massa più consistenti di sempre sui ghiacciai delle Alpi orientali

Per via del perdurare del clima molto caldo, unitamente alla spesso elevata umidità dell’aria e all‘assenza di precipitazioni nevose degne di nota, lo scioglimento dei ghiacciai è stato molto intenso durante tutta la stagione di ablazione. Con quest’ultimo concetto si intendono tutti quei processi che producono la perdita di massa dei ghiacciai, come lo scioglimento, l’evaporazione o anche la sublimazione. “Il mese di luglio 2022 è stato, sulle Alpi orientali, verosimilmente il mese con la più grande perdita di massa glaciale a memoria d’uomo “, riassume Dinale.

Con distacco i bilanci di massa più negativi di sempre misurati in Alto Adige

Sono ora state completate e disponibili le elaborazioni finali dei bilanci di massa 2022. Sulla Vedretta Lunga in Val Martello, sul Ghiacciaio di Malavalle in Val Ridanna e sulla Vedretta occidentale di Ries in Valle di Riva di Tures sono stati misurati i bilanci di massa più negativi dall’inizio delle osservazioni: meno 3408 chili di acqua al metro quadro, meno 3174 chili di acqua al metro quadro e meno 2487 chili di acqua al metro quadro.

“Questi valori – sottolinea Dinale – sono più negativi anche di quelli dell’estate 2003 allora prontamente denominata come estate del secolo. I risultati sono ancor più significativi, se si pensa che alle enormi perdite di massa del 2022 hanno contributo in modo relativamente limitato le quote più basse, importanti nel 2003, dove oggi le superfici glaciali risultano fortemente ridotte rispetto al passato”, sottolinea il glaciologo.

Quest’anno nemmeno una piccola parte di neve invernale si è mantenuta dopo l’estate

Nell’estate 2022 la neve caduta nell’inverno precedente è andata completamente persa e così l’Accumulation Area Ratio (AAR), ossia la percentuale di ghiacciaio coperta da neve al termine dell’anno idrologico, è risultato nullo. Di conseguenza non è stato possibile collocare entro i limiti dei ghiacciai la relativa quota di equilibrio (Equilibrium Line Altitude ELA). Quest’ultima rappresenta la linea lungo la quale, al termine dell’estate, accumulo e ablazione si equivalgono.

Perdite di volume record tra il 5 e il 10% del totale

La Vedretta Lunga, il Ghiacciaio di Malavalle e la Vedretta occidentale di Ries esibiscono quest’anno perdite di volume record dell’ordine del 5-10% del rispettivo totale: „Per rendere comprensibile questo dato: Il solo Ghiacciaio di Malavalle, il ghiacciaio più grande dell’Alto Adige, ha perso 18,8 milioni di metri cubi d’acqua, pari a circa un anno e mezzo del consumo di acqua potabile della città di Bolzano“, spiega Dinale.

I ghiacciai più piccoli scompariranno entro 10-20 anni

La modellazione delle modificazioni degli apparati glaciali calcolata facendo riferimento alle proiezioni climatologiche mostra come, nel prossimo futuro, perdite di massa del tipo di quelle di quest’anno saranno sempre più frequenti. Tra 10-20 anni è molto probabile che i ghiacciai più grandi avranno perso circa la metà del loro volume attuale. I ghiacciai più piccoli andranno ancora.