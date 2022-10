Alpe Cimbra, stagione sciistica al via a Sant’Ambrogio: le novità

giovedì, 6 ottobre 2022

Folgaria – La stagione dello sci, sull’Alpe Cimbra, comincerà (meteo permettendo) entro Sant’Ambrogio. Buone notizie per gli amanti delle discese con novità che consentiranno una maggiore facilità di raggiungere le piste.

PREOCCUPAZIONI E NOVITA’

La Ski Area Alpe Cimbra si prepara per l’ormai imminente stagione invernale, non senza preoccupazioni ma con una ferma convinzione di rappresentare l’asse portante dell’economia turistica invernale e pertanto decisa ad affrontare le difficoltà per garantire i servizi indispensabili per la prossima stagione invernale.

Innanzitutto si vuole chiarire e informare correttamente la clientela trentina, italiana e straniera, ma anche tutti gli operatori di Folgaria e i soci pubblici e privati. È diffuso, infatti, l’allarme per l’esplosione dei costi energetici per tutte le aziende, che ovviamente si rivelano particolarmente gravosi per le imprese energivore tra cui gli impianti a fune. A ciò si aggiungono inoltre le preoccupazioni sulla situazione generale e la scarsità di precipitazioni che non ha permesso, in estate, di riempire al 100% i bacini di accumulo dell’acqua per l’innevamento.

In un tale contesto, qualcuno sta avanzando ipotesi di possibili mancate aperture di alcune stazioni e di esplosione dei prezzi degli skipass. Ebbene: gli impianti degli Altipiani Cimbri, meteo permettendo, apriranno entro Sant’Ambrogio e in via continuativa almeno fino al 19 marzo. Per questioni di economie di scala, in alcuni periodi l’orario potrebbe venire parzialmente contenuto.

Nel contempo si confermano importanti novità legate allo sviluppo degli acquisti online che consentiranno agli sciatori di ottenere risparmi nell’acquisto degli Skipass. Il nuovo sistema infatti consentirà di sciare con lo Smartphone, evitando le file alle casse e semplificando le procedure per la clientela. Inoltre saranno promosse, tempo per tempo, manifestazioni e promozioni dedicate alla sciata feriale che consentiranno di godere a pieno delle piste “più libere” arrivando a risparmiare fino a 10 euro al giorno.

Proseguendo in questo ragionamento, diventa ancor più vantaggioso l’acquisto dell’abbonamento stagionale: attualmente in prevendita a 450 Euro per l’adulto con interessanti combinazioni Family.