Alpe Cimbra, nuova formula per il Festival del Gioco 2022: il programma degli eventi

venerdì, 1 luglio 2022

Folgaria – Una nuova formula caratterizzerà quest’anno il Festival del Gioco che si svolgerà sul Alpe Cimbra dal 21 al 24 luglio 2022. Quattro giorni con due grandi spettacoli e un’immersione nel gioco e in tantissimi laboratori che avranno come aula la Natura.

I luoghi del Festival saranno il Parco Palù, il giardino botanico alpino di Passo Coe, il torrente Centa e altre splendide location del territorio di Folgaria, Lavarone, Lusérn e della Vigolana.

I bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni faranno una vera e propria full immersion nel gioco e nella natura: sono previsti due programmi di attività a misura dei partecipanti (il programma baby 3-6 e il programma junior 7-13 anni).

Attività esperienziali di grande coinvolgimento caratterizzeranno l’edizione 2022 e tante attività in collaborazione con il MUSE: Vita da lupi un Gioco educativo, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo Life Wolfalps, nel quale i partecipanti vestiranno i panni di cinque branchi di lupi e di un “branco” di umani. I lupi avranno il compito di muoversi sull’intero arco alpino e gli uomini di gestire questo loro ritorno naturale. Riusciranno uomini e lupi a vivere sullo stesso territorio? Scienze snack con pochi semplici materiali e le giuste istruzioni per poter fare una buona merenda a base di esperimenti scientifici. I Bambini saranno un po’ inventori, un po’ scienziati e si divertiranno con grandi piccole scoperte. E ancora: Caccia alla natura, seguendo una mappa i bambini si addentreranno nelle meraviglie della flora e nella fauna del Giardino Botanico Alpino di Passo Coe e, come veri esploratori, cercheranno tutti gli spunti che li porteranno a scovare il segretissimo tesoro finale. Crea-Arte con la Natura: i bambini impareranno a creare un “banchetto per gli uccellini” delle sfere con semi, burro d’arachidi e molto altro che poi appenderanno a dei rami degli alberi presenti nel parco, per consentire agli animali della natura di cibarsi di queste leccornie. O impareranno a dar forma a un “albergo per insetti” che si crea grazie a legni, rametti tagliati e materiale facilmente trovabile in natura. Questo tipo di attività stimola la manipolazione di oggetti naturali e punta all’intelligenza naturalistica che fa esplorare al bambino la natura fa conoscere l’ambiente e gli animali.

Il Festival del Gioco si fregia anche del marchio Open Event perché garantisce tanti giochi pensati accessibili a tutti tenendo conto anche delle esigenze delle persone in carrozzina e dei loro accompagnatori.

Per partecipare a tutte queste attività è necessario iscriversi al Festival acquistando il kit al costo di € 55,00.

L’idea del Festival è nata nove anni fa riproponendo le antiche leggende dell’Alpe Cimbra i cui personaggi ben si prestavano a trasferire, in chiave moderna, i valori della montagna, le tradizioni, la storia e l’amore per la natura. Ecco allora prendere vita la streghetta Perti, il folletto FliFlick, lo stregone Bertold: all’inizio semplici personaggi della Fiaba dell’Alpe Cimbra oggi protagonisti in carne e ossa degli eventi principali.

Non mancheranno i grandi spettacoli di intrattenimento e la sempre attesa sfilata di apertura che sarà guidata dalla Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria. Il Festival ha visto negli anni un numero crescente di partecipanti grazie alla sua autenticità: non si tratta di attività meramente di animazione ma bensì di attività che hanno lo scopo di far sentire i bambini parte della montagna che li ospita, con esperienze vere e laboratori di grande spessore, racconti e narrazioni capaci di trasportarli per una settimana nel mondo incantato della montagna… e quest’anno dei boschi e delle foreste dell’Alpe Cimbra.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 21 LUGLIO – BENVENUTO

ore 20.45 Sfilata di apertura del Festival del Gioco 2022 lungo le vie del centro di Folgaria

ore 21.00 Spettacolo per famiglie e bambini in Piazza Marconi

VENERDÌ 22 LUGLIO – ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO BOTANICO

ore 10.00 Uscita con i forestali | JUNIOR e Caccia alla Natura | BABY

ore 10.30 Science Snack | BABY e Vita da Lupi | JUNIOR

ore 11.00 Caccia alla Natura | JUNIOR e Laboratorio della Natura | BABY

ore 12.00 Science Snack | BABY e Laboratorio della Natura | BABY

ore 14.00 Caccia alla Natura | BABY e Uscita con i forestali | JUNIOR e Laboratorio della Natura | BABY

ore 14.30 Vita da Lupi | JUNIOR e Science Snack | BABY

ore 16.00 Uscita con i forestali | BABY e Caccia alla Natura | JUNIOR

ore 20.30 Lanternata animata al Lago di Lavarone

SABATO 23 LUGLIO – CI DIVERTIAMO AL PARCO PALU’

ore 10.00 Il movimento educante | JUNIOR | BABY e Cre-arte con la natura | JUNIOR | BABY

ore 11.00 Il racconto della lettura | JUNIOR | BABY e Gestire le emozioni | JUNIOR | BABY

ore 14.30 Il movimento educante | JUNIOR | BABY e Cre-arte con la natura | JUNIOR | BABY

ore 15.30 Il racconto della lettura | JUNIOR | BABY e Gestire le emozioni | JUNIOR | BABY

ore 21.00 Spettacolo del Circo in Piazza Marconi a Folgaria

DOMENICA 24 LUGLIO – IN VIAGGIO SULLA VIGOLANA

ore 10.00 Orienteering in Vigolana | JUNIOR e Trekking delle Fiabe | BABY