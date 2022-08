Alpe Cimbra, gli appuntamenti del weekend: il programma

giovedì, 18 agosto 2022

Folgaria – Tanti appuntamenti in questo weekend post-Ferragosto sull’Alpe Cimbra: feste, appuntamenti gourmet e iniziative tra natura, sport e relax animeranno il fine settimana.

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 19 AGOSTO – DOMENICA 21 AGOSTO

Festa della Patata – Altopiano della Vigolana – Area Manifestazioni Loc. Caolorine

Tre giorni dedicati alla patata …..naturalmente quella Vigolana!

Sull’Altopiano della Vigolana ci sono diverse aziende che oltre a produrre piccoli frutti coltivano uva e mele ma soprattutto le patate.

Per far conoscere il prodotto, la Pro Loco di Vigolo Vattaro in collaborazione con la Filodrammatica Viva e la Pro Loco di Bosentino organizza la “Festa della patata – Altopiano della Vigolana” nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 agosto 2022.

Sede dei festeggiamenti è la struttura feste in località Caolorine: saranno serviti panini con pan patata, tortel di patate, polenta di patate, spiegeleier e tanti altri piatti suggeriti dalla fantasia e fatti con le patate, tutti da provare e gustare!

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

VENERDÌ 19 AGOSTO

La notte di Folgaria DJ Set sotto le stelle – Folgaria – Piazza Marconi – ore 20.00

La notte di Folgaria – Dj Set sotto le stelle dalle 20:00 alle 24:00.

Line Up: Blender / Daniele Battan /Zan-F – Voice: Gero / Benuzzi

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

Quando il mondo rischiò l’Apocalisse – Folgaria – Sala 350 Palasport – ore 21.00

In un video “Base Tuono nel cuore della Guerra fredda”

Presentazione di un nuovo e inedito filmato dedicato a Base Tuono. Promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino e sostenuto dalla Fondazione Cassa rurale di Trento e dall’APT Alpe cimbra, il video non è destinato a trasmissioni televisive, bensì a un utilizzo didattico. È stato ideato e realizzato da Laura Strada, giornalista che ha trascorso in Rai tutta la sua carriera, per dieci anni caporedattrice della sede di Trento e successivamente responsabile delle rubriche nazionali della TGR.

Base Tuono protagonista all’epoca e testimone adesso della Guerra fredda: su questo presupposto e avvalendosi anche di un ricco repertorio di immagini tratte dagli archivi della CNN, in quasi venticinque minuti l’audiovisivo racconta il confronto che oppose per oltre quattro decenni Gli Stati Uniti e la NATO all’Unione Sovietica e al Patto di Varsavia. Sullo sfondo il sistema missilistico difensivo Nike-Hercules che fu schierato lungo la Cortina di ferro, dalla Norvegia alla Turchia e di cui l’unica memoria è il museo di Passo Coe.

La proiezione sarà seguita da un approfondimento di Maurizio Struffi, curatore di Base Tuono. Sarà focalizzato sui momenti di maggior pericolo corsi dall’umanità durante la Guerra fredda, quando incombeva lo spettro delle apocalittiche conseguenze che sarebbero state provocate dall’uso della potenza nucleare.

La chiusura della serata è affidata al direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

SABATO 20 AGOSTO

Apericena Alpino – Giardino Botanico Alpino Passo Coe – ore 17.00

L’aperitivo si terrà in una location tutta da scoprire: il Giardino Botanico Alpino di Passo Coe a quota 1600 metri, un’ampia radura di 3 ettari alle pendici del Monte Maggio. Sarà l’occasione per passeggiare all’interno di questa meravigliosa oasi di pace, scoprire le sue piante e degustare i prodotti tipici dell’Alpe Cimbra tra formaggio Vézzena, Speck, miele e molto altro il tutto accompagnato da ottimi vini trentini.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

L’estate del Consorzio Spettacoli | Danza contemporanea, Modern – “BACK TO THE ’90” – Folgaria – Piazza Marconi – ore 20.00

Il consorzio Voglia di Folgaria, l’APT Alpe Cimbra, insieme all’organizzatore EDG Spettacoli organizza tutti i sabati sera dell’estate una serie di appuntamenti di intrattenimento. Dalla musica alla danza, dal cabaret agli spettacoli acrobatici, una serie di serate che illuminano la piazza di Folgaria con un calendario di eventi unici.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

UN LIBRO CON L’AUTORE – Folgaria – Casa della Cultura – ore 17.30

Rassegna di incontri a cura della Libreria Arcadia di Rovereto, organizzata dal Comune di Folgaria con la collaborazione dell’APT Alpe Cimbra, appuntamento irrinunciabile per quanti amano i libri.

Concetto Vecchio presenta il libro “Un amore partigiano”.

Jole Mancini e il marito Ernesto Borghesi, entrambi partigiani nei Gap, combattono i nazifascisti nella Roma occupata. Ernesto è coinvolto nel fallito attentato a Vittorio Mussolini, il secondogenito del Duce, il 7 aprile 1944; Iole viene reclusa nella prigione di via Tasso, uno dei simboli più feroci dell’occupazione nazista nella Capitale. Interrogata a più riprese da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non tradisce Ernesto né i suoi compagni. Divisi l’uno dall’altra sfuggono romanzescamente alla morte. Poi la guerra finisce ma le cose non vanno come Iole le aveva immaginate. Come fare i conti con un destino ostile? A centodue anni Iole racconta con parole piene di commozione una storia d’amore e di resistenza alle avversità della vita.

Concetto Vecchio, (1970), quirinalista de “la Repubblica”, racconta da anni la politica italiana. Ha scritto ‘Vietato obbedire’ (2005), un reportage narrativo sul Sessantotto alla facoltà di Sociologia con cui si è aggiudicato il premio Capalbio e il premio Pannunzio; ‘Ali di piombo’ (2007), sul movimento del 1977 e il delitto Casalegno; ‘L’ultimo compagno, il romanzo di Emanuele Macaluso’ (2021). Con Feltrinelli ha pubblicato ‘Giorgiana Masi. Indagine su un mistero italiano’ (2017); Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi (2019), che ha vinto il premio Estense.

INFO Biblioteca di Folgaria 0464 721673 – folgaria@biblio.tn.it

Incontri d’Autore 2022 – Lavarone, fraz. Gionghi, piazza del municipio – ore 17.30

Per la rassegna libraria “Incontri d’autore” Maurizio de Giovanni presenta i libri “L’equazione del cuore” e “Un volo per Sara” – Lavarone – Piazza del Municipio, ore 17.30

De Giovanni è uno scrittore a tutto tondo. Chissà se, nel 2005, avrebbe mai immaginato che quel racconto scritto per gioco a un concorso riservato a giallisti emergenti gli avrebbe portato tanta fortuna. Da una casualità inizia la carriera di questo bravissimo scrittore di polizieschi, oggi uno dei giallisti più apprezzati d’Italia. Nei suoi romanzi, ambientati nella Napoli dei vicoli, si muovono personaggi che palpitano di vita vera. Come il commissario Ricciardi, calato nell’atmosfera in bianco e nero della Napoli anni Trenta, i Bastardi di Pizzofalcone – poliziotti maledetti e sgangherati nella Napoli di oggi, approdati alla tv in una serie per Raiuno, con Alessandro Gassmann nei panni del loro capo, l’ispettore Lojacono. E poi c’è la serie dei Guardiani: un ciclo di romanzi con protagonista non più un poliziotto ma un professore di antropologia, Marco Di Giacomo, alle prese con la misteriosa Napoli del sottosuolo.

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

Country Folkfest – Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse, Carpeneda Folgaria – ore 18.00

Festa folkloristica con spettacolo equestre.

ore 18:00 – apertura bar e cucine

ore 19:00 – musica con Leonardo e le sue fisarmoniche

ore 21:00 – spettacolo con le Amazzoni dell’Apocalisse

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

DOMENICA 21 AGOSTO

Mercatini del riuso – Piazza 28 aprile, Carbonare – dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Il posto giusto dove si possono trovare oggetti pronti a nuova vita! a cura dell’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci.

Mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica di Luserna – Piazza Marconi – Luserna – dalle 10:00 alle 17:30

Un mercatino variopinto di hobbisti e artigiani del nostro territorio, dove potrete trovare simpatici oggetti e idee di vario tipo. Il credo del mercatino è l’artigianalità locale anche attraverso riuso, riciclo ed il recupero di prodotti o oggetti antichi, al fine di incentivare l’uso prolungato delle cose.

Skipass day – Folgaria – Piazza Marconi – dalle ore 15.00 alle 23.00

Immergersi nella neve ad agosto… lo SKIPASS DAY ti aspetta a Folgaria!

dalle ore 15.00 lezioni di pattini roller “Skate to Ski” e percorsi Strider Bike con i nostri Maestri di sci, laboratorio creativo per bambini e giochi gonfiabili, zucchero filato e pop-corn

ore 16.00 spettacolo di Magia con Mago Polpetta

ore 18.00 Schiuma Party: Scende la neve a Folgaria!

ore 18.30 Grande Quiz della Neve

ore 21.00 La serata dei Campioni: i grandi Campioni dello Sci si raccontano

ore 22.30 Musica con DJ per il Summer Aprés Ski

Prevendita Skipass Stagionali 2022/2023.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

Incontri d’Autore 2022 – Lavarone, fraz. Gionghi, piazza del municipio – ore 17.30

Per la rassegna libraria “Incontri d’autore” Alan Friedman con il libro “Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo” – Lavarone – Piazza del Municipio, ore 17.30

Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le riforme di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E quali sono i rischi per l’economia dopo le elezioni del 2023? Ecco alcuni dei quesiti a cui risponde Alan Friedman nel ritratto vivido e profondo di un paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata. L’Italia ha le abilità e i mezzi per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora deve dimostrare di volerlo davvero. Il prezzo del futuro è una guida per evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di non ripetere gli stessi errori. Alan Friedman affronta i temi cruciali dell’attualità, tastando il polso dell’economia italiana e interrogando la politica, con un occhio sempre attento ai mutamenti della società. Porta il lettore faccia a faccia con quattro ex premier, otto ministri del governo Draghi e svariate figure chiave del mondo della finanza italiana e internazionale, senza aver paura di allargare il raggio della sua indagine a Bruxelles e a Washington, con interviste ai funzionari di massimo grado della Commissione europea e dell’amministrazione Biden. Ne scaturisce un racconto vibrante e reale, che rivela sotto una luce inaspettata non solo i processi decisionali che modellano la vita quotidiana della popolazione, ma anche le persone, gli uomini e le donne, che queste scelte le fanno ogni giorno.

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

MUSEI – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

BASE TUONO – Passo Coe

A pochi chilometri di distanza da Folgaria, nei pressi di lago Coe, si erge Base Tuono, allestimento nel suo genere unico in Europa, racconta un’altra guerra, fortunatamente non combattuta, la Guerra Fredda.

Periodo e orari di apertura

Dal 9 aprile al 30 ottobre il sabato, la domenica, nelle festività e nel ponte del 2 giugno dal 10 al 17. Luglio, agosto e fino al 18 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18. Dal 18 settembre fino al 31 ottobre, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17. Visite guidate aprile maggio giugno settembre e ottobre ore 10 – 11:30 – 13:30 – 15. Luglio e agosto. Ore 10 – 11.30 – 13 – 14.30 – 16.00. Tutti i giorni su prenotazione per scuole e gruppi di almeno venti persone Informazioni tel. 348 1943926 info@basetuono.it – www.basetuono.it

La Trentino Guest Card Alpe Cimbra permette l’ingresso gratuito alla Base e la visita guidata a 3,00 euro.

GIARDINO BOTANICO ALPINO DI PASSO COE

Situato nella zona di Passo Coe, a 1610 m s.l.m. in un’ampia radura di 3 ettari alle pendici del monte Maggio, il giardino botanico alpino di Passo Coe è una straordinaria vetrina per stimolare la conoscenza del ricco patrimonio floristico spontaneo dell’Alpe Cimbra.

Periodo e orari di apertura. Dal 25 giugno al 12 settembre 2022 tutti i giorni 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30. Lunedì chiuso. Dal 13 settembre al 30 settembre 2022 solo weekend 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30.

Ingresso a pagamento:

Adulto: € 6,00 – Bambino fino ai 12 anni – disabili – over 65 – residenti: € 3,50

Con Alpe Cimbra Guest Card: €3,00. Per informazioni +39 3515747679 – 0464724100 oppure info@alpecimbra.it

CASA MUSEO CIRILLO GROTT

Quella che oggi viene chiamata la Casa Museo, era l’atelier di Cirillo Grott e prima ancora l’antica chiesa di Guardia di Folgaria. Nell’edificio si trova la bellissima collezione-esposizione di quadri e sculture dell’artista, suddivisi in due parti: una privata si trova nella parte rialzata dell’atelier dell’artista e una aperta al pubblico si trova invece al piano terra.

Periodo e orari di apertura

Aperto nei giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 18.00 su richiesta. Per informazioni 0464 721638 oppure info@cirillogrott.com – www.cirillogrott.com – casamuseogrott@gmail.com

MULINO CUEL – Loc. Cueli di Folgaria

Antico mulino di proprietà privata sul torrente Astico, nel piccolo villaggio di Cueli, un tempo funzionante anche come panificio.

Periodo e orari di apertura: ogni mercoledì e/o previa accordi con i proprietari.

Info e prenotazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Info: 338 3123344 e 349 7153679

MULINO RELLA – HOFBACH – Loc. Molini – Mezzomonte di Folgaria

Una piccola perla nascosta nella valle del Rosspach, il mulino Rella era di proprietà dell’omonima famiglia, mugnai da generazioni ed è rimasto in attività fino agli anni Cinquanta. Oggi il mulino, di proprietà del Comune di Folgaria, è stato ristrutturato ed è in parte funzionante. Al suo interno ci sono due macine da grano, oltre a un brillatoio e una pila da orzi, mossi un tempo da ruote idrauliche, di cui una azionava anche una sega circolare e una piallatrice.

Periodo e orari di apertura: ogni venerdì alle ore 16.00

Maggiori informazioni e prenotazioni: entro le 12:00 presso la Biblioteca comunale di Folgaria al Tel. 0464 721673 e-mail folgaria@biblio.tn.it

SEGHERIA DEI MEIN

La segheria dei Mein è così chiamata dal soprannome della famiglia proprietaria: i Tezzele Mèighen. Ultimo segantino è stato Ottorino Tezzele, che ha mantenuto l’opificio in funzione fino al 1975, con una produzione che soddisfaceva principalmente il fabbisogno locale. Le operazioni di segagione potevano essere effettuate quando la ruota era libera dal ghiaccio e la portata d’acqua adeguata, quindi soprattutto in primavera e autunno. Il periodo di maggiore utilizzo è stato fra le due guerre mondiali.

Aperto su prenotazione il sabato alle ore 10.00 e il mercoledì alle ore 16.00.

Info e prenotazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

MASO SPILZI

MOSTRE PERMANENTI

VIVERE E LAVORARE IN MONTAGNA – Tragan ü arbótan in pérk. Ambienti, suggestioni e antichi mestieri dell’Alpe Cimbra

Nuova mostra permanente a Maso Spilzi di Folgaria dedicata agli Usi e Costumi della Gente di Folgaria, con oggetti d’uso quotidiano che descrivono la vita di un tempo.

Periodo e orari di apertura. Fino all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

MOSTRA SULLO SCI STORICO, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci.

Periodo e orari di apertura. Fino all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

GOTTHARD BONELL – TRA LUCE E PENOMBRA

Mostra Fienile di Maso Spilzi – Costa di Folgaria.

Anche quest’estate le porte del fienile di Maso Spilzi si aprono al mondo dell’arte e questa è la volta di un celebre artista sudtirolese. Maestro del ritratto, della figura umana, del paesaggio e della natura morta, Gotthard Bonell si serve di questi generi non solo in senso classico, ma anche per creare nuove e particolari forme di rappresentazione.

Aperta dal 24 luglio all’11 settembre 2022 dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. Dal 12 al 25 settembre aperta solo sabato e domenica o su prenotazione al numero 0464 1982040 int. 514

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT

Bastione difensivo del Trentino meridionale contro l’esercito italiano, Forte Belvedere-Gschwent è una tra le più in grandi fortezze austro-ungariche della Grande Guerra Trentino, l’unica perfettamente conservata e interamente visitabile.

Periodo e orari di apertura. Giugno aperto da martedì a domenica, con orario 10.00-18.00. Luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30. Settembre da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata 17.30). Aperto anche il 6 settembre. Ottobre ogni sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata ore 17.30). Novembre chiuso. Dicembre dal 27 Dicembre dalle 10.00 alle 16.00.

Prenotazione al numero 349 5025998 oppure +39 0464780005 per email a info@fortebelvedere.org

FERDINANDO SCIANNA – IN GIOCO

La mostra fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito del convegno “Le frontiere della psicoanalisi – In gioco. Sala esposizioni del Municipio di Lavarone fr. Gionghi n. 107.

Periodo e orari di apertura. Fino al 21 agosto. Orari martedì – domenica. Dalle 10 alle 12. Dalle 16 alle 19 ingresso libero. Per Info. Biblioteca comunale “Sigmund Freud” tel. 0464 783 832 – lavarone@biblio.tn.it

MUSEO DEL MIELE

In località Tobia, nei pressi di Gionghi, il Museo del miele, con annesso punto vendita, è un museo dedicato al meraviglioso e industrioso mondo delle api.

Aperto tutto l’anno su prenotazione. Info tel. 0464 783315 oppure museo@museodelmiele.com – www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

NADIA POTRICH mostra LA PITTURA: UN MODO PER RENDERE OMAGGIO AL TEMPO

Lavarone, Sala del Municipio – piano terra. Dal 25 al 31 Luglio. Aperta dalle 15:30 – 19:30. Ingresso libero

LUSÉRN

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA – DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN

Periodo e orari di apertura. Dal 18 aprile al 6 novembre: 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00 – agosto: 9:30 – 12:30 e 14:00 – 18:30.

MOSTRE

FELINI DELLE ALPI – I grandi predatori

La mostra completa il ciclo di alcune mostre organizzate negli anni precedenti, dedicate alla scoperta delle caratteristiche dei grandi predatori dell’arco alpino. Le mostre “Il ritorno del lupo” (2018/2019) e “La storia de l’ors” (2020/2021), particolarmente apprezzate dal pubblico, hanno raccontato sotto molteplici aspetti le caratteristiche biologiche, intersecate con aspetti storici e culturali, di due animali frequentemente presenti anche nella cronaca locale degli ultimi anni. Vi è un terzo grande predatore, la cui presenza è più limitata e sporadica, ma che è oggetto di particolare tutela e attenzione, ovvero la lince europea o lince euroasiatica (Lynx lynnx), a cui si è deciso di dedicare un evento espositivo di grande spessore scientifico. Si è voluto così allargare il tema ai “felini delle Alpi” in quanto sta suscitando particolare interesse, sempre in una logica di promozione della biodiversità, la specie del gatto selvatico (Felis silvestris) le cui popolazioni, anche nell’arco dolomitico, sono negli ultimi tempi oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori e scienziati.

DI ARBATN – I mestieri di un tempo

La mostra descrive i principali mestieri di un tempo, ma contestualmente offre la possibilità, attraverso numerose dimostrazioni pratiche di artigiani tradizionali (che si terranno nel periodo estivo), di trovare nel Museo un luogo dentro cui (ri)scoprire l’attualità di alcune attività tradizionali (si pensi solo al recupero dei muri a secco) che hanno un importante valore – anche in prospettiva – in termini di valorizzazione del paesaggio, conservazione della montagna, promozione di un’economia sostenibile in grado di affiancare il progressivo ritorno delle persone in montagna (un processo inevitabile nei prossimi decenni e secoli anche a causa dell’innalzamento delle temperature e dei cambiamenti che esso produrrà soprattutto nelle pianure e nei fondovalle) e promozione di nuovi modelli turistici che mettano al centro i residenti.

ETNOGAME – Mostra interattiva

Attraverso questo originale allestimento i visitatori dovranno indovinare la funzione di una serie di strumenti di lavoro di un tempo, provenienti dalla collezione etnografica del Museo. Un approccio originale e ludico per cercare in questo modo di trasferire in modo efficace e divertente una serie di informazioni legate al lavoro del passato, alle sue tecnologie, modalità e organizzazione.

PINACOTECA RHEO MARTIN PEDRAZZA

PIETRE SPAZIALI! Meteoriti a Luserna

Questa mostra, allestita presso la Pinacoteca R.M. Pedrazza, è rivolta principalmente ai bambini/ragazzi e ha come obiettivo quello di raccontare, con l’ausilio di reperti ma anche di un inquadramento scientifico e astronomico, come questi piccoli/grandi corpi extraterrestri si formano e come riescono ad arrivare sul nostro pianeta.

Periodo e orari di apertura. Tutti i giorni 12.00-13.00 / 17.00-18.30. Per apertura extra orario rivolgersi alla Casa Museo – Haus von Prükk. Dal 24.07.22 al 28.08.22 10.00-13.00 / 14.30-18.30 solo di domenica.

CASA MUSEO – HAUS VON PRÜKK

La Casa museo “Haus von Prükk” è nata dal restauro conservativo di una antica abitazione che aveva mantenuto inalterate nel tempo le proprie caratteristiche di dimora contadina cimbra ottocentesca.

Aperto fino al 4 settembre tutti i giorni dalle 10.00-12.00 e dalle 14.30-17.30.

Info tel .0464.789638 oppure e-mail: info@lusern.it – www.lusern.it

FORTE LUSERN

Aperto dal 25 giugno all’11 settembre 2022 – Tutti i giorni 10.00-13.00 /13.30-16.00. In caso di brutto tempo il Forte rimarrà chiuso. Per informazioni rivolgersi presso il Museo Centro Documentazione Luserna (Tel. +39.0464.789638). Entrata: adulti € 2,00; bambini fino a 14 anni gratis.

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it

I SOLDATI DI ORIGINE TRENTINA AL FRONTE ITALIANO

Ingresso libero presso Palazzo Bortolazzi in Altopiano della Vigolana. Dal 15 al 31 luglio 2022 non lasciarti sfuggire questa mostra dall’alto valore storico. I soldati di origine Trentina al Fronte italiano durante la seconda guerra mondiale.

Orari di apertura: martedì dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 15.00 alle 19.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00. Info: 0461237234 – www.famiglietrentine.org