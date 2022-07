Alba in malga, cultura, relax: il ricco programma di appuntamenti del weekend sull’Alpe Cimbra

venerdì, 15 luglio 2022

Folgaria – Un altro ricco programma di appuntamenti per trascorrere nel migliore dei modi il weekend sull’Alpe Cimbra.

VENERDì 15 LUGLIO

LAVARONE Centro Congressi, fraz. Gionghi, Lavarone ore 21

Incontri d’Autore 2022

Anche per quest’estate torna “Incontri d’autore” la rassegna libraria organizzata dal Comune e dalla Biblioteca di Lavarone per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri.

“Crisi climatica ed energetica: come affrontarle?” Incontro con Luca Mercalli intervistato da Alberto Faustini.

Luca Mercalli ritorna a Lavarone ed apre, venerdì 15 luglio, l’edizione 2022 della rassegna libraria “Incontri d’autore”, uno degli appuntamenti culturali più attesi degli Altipiani Cimbri. Al Centro Congressi di Gionghi (ore 21.00) Mercalli, intervistato dal direttore de l’Adige Alberto Faustini, affronterà due temi purtroppo di grande e tragica attualità: quello dell’emergenza climatica e quello della crisi energetica.

La rassegna organizzata dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale “Sigmund Freud” in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto di Asiago, l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra, l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino, Lavarone Green Land, Forte Belvedere Gschwent, Il Centro Studi Martino Martini, la SAT – Sezione di Lavarone, la Pro Loco Nosellari-Oltresommo, Publistampa Arti Grafiche e con crushsite.it, e che si avvale del contributo della Regione Trentino Alto Adige Sudtirol e della Cassa Rurale Vallagarina, si compone quest’anno di 14 appuntamenti.

SABATO 16 LUGLIO

ALBA IN MALGA – ORE 5.30 – Malga Millegrobbe

Svegliarsi all’alba, radunare e mungere le mucche… per vivere l’esperienza dei veri malgari. La sveglia suona prima dell’alba per raggiungere Malga Melegna, nel magnifico territorio dell’Alpe Cimbra, luogo di bellezza selvaggia, di pace e relax. Arrivati nel pascolo alpino ci godiamo il paesaggio montano che ci circonda, illuminato dai colori delle prime luci del giorno. Il crepuscolo mattutino lascia ben presto posto al levar del sole sopra l’orizzonte: è arrivato il momento di radunare il bestiame, mungere le mucche ed assistere alla caseificazione del formaggio. La fame inizia a farsi sentire? Tutti in malga a gustare una sana e abbondante colazione a base di specialità locali, tipiche del territorio Trentino!

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

FOLGARIA, CASA DELLA CULTURA – ORE 17.30

UN LIBRO CON L’AUTORE – Carmine Abate presenta ‘Il cercatore di luce’

In un romanzo epico e visionario, Carmine Abate, già vincitore del Campiello, torna a raccontare un’appassionante storia famigliare, e vi intreccia con maestria la straordinaria avventura esistenziale e artistica di uno dei nostri più grandi pittori, Giovanni Segantini muovendosi – con l’autorevolezza di chi li conosce nelle più segrete profondità – in luoghi lontani ma dalla identica, struggente meraviglia: dal Trentino di Arco e della Scanuppia, paradiso naturale degli urogalli, alle altezze sublimi di Maloja, all’altopiano della Sila, monumento alla bellezza nel cuore del Mediterraneo.

Arriva alla sua terza edizione la rassegna culturale estiva organizzata dal Comune di Folgaria, con l’aiuto della Libreria Arcadia di Rovereto.

Presso la Casa della Cultura di Corso Cesare Battisti, 28, con la collaborazione della Biblioteca di Folgaria, sette incontri con altrettanti autori, capaci di stimolare curiosità e dialogo.

Mentre la prima parte della rassegna verterà sul tema della montagna, declinata da ogni autore ospite in modo diverso: dal ritratto di Giovanni Segantini realizzato da Carmine Abate a quello di Mario Rigoni Stern affidato al suo principale biografo, il cadorino Giuseppe Mendicino e poi ancora la montagna cupa dei delitti narrati dal piemontese Davide Longo, la seconda parte affronterà tematiche ed argomenti molto diversi.

Non a caso ci sarà il collettivo trentino di scrittura Tersite Rossi, fra i più longevi d’Italia, a sperimentare generi letterari molto diversi nella sua ultima raccolta di racconti.

INFO: Biblioteca di Folgaria 0464 721673

DOMENICA 17 LUGLIO

SAN SEBASTIANO – ore 8.30

DEGUSTANDO L’OLTRESOMMO

Degustando l’Oltresommo è un viaggio dai confini meravigliosamente autentici attraverso paesaggi e tradizioni antiche della terra Cimbra, che il 17 luglio ripropone un’avventura enogastronomica attraverso le piccole frazioni cimbre dell’Oltresommo. Una camminata enogastronomica di 11 km immersi totalmente nella natura incontaminata, attraverso i borghi di San Sebastiano, Tezzeli, Cueli, Carbonare e Nosellari, di livello semplice adatta a tutti e alle famiglie con bambini.

E’ un viaggio nel passato dove i protagonisti sono gli abitanti di questi villaggi, che aprono le porte delle loro case e i volti, espongono gli oggetti appartenuti ai loro avi e raccontano, come sanno fare coloro che amano la loro terra, aneddoti e storie di vita vera. Lungo il percorso saranno disposti dei “Punti Goderecci” in cui i partecipanti potranno assaggiare i prodotti tipici locali realizzati esclusivamente sull’Alpe Cimbra come il formaggio “Vezzena “ nelle sue stagionature, il pane fragrante dei nostri forni, i salumi tipici locali e ovviamente i vini e le birre artigianali.

PROGRAMMA COMPLETO

08:30 Canyoning Adventure Lavarone | Fiume Astico

Camminate, scivolate su roccia, calate con funi e tuffi saranno i veri protagonisti di quest’esperienza avventurosa da vivere tutta d’un fiato. Luogo: Fiume Astico Ore: 8:30 Adatto per: adulti e ragazzi dagli 11 anni in su Costo: 75,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze)

Durata: 3,50 h Maggiori informazioni: SUNNY CLIMB +39 3715305729 oppure presso gli Uffici APT 0464724100 – info@alpecimbra.it

08:45 Drago E-Bike Tour Lavarone | da Folgaria a Lavarone

Scie di Passione propone un tour che partendo da Folgaria ci porta fino all’ormai famoso Drago Vaia passando per gli avvincenti sentieri dell’Oltresommo fino a Lavarone, e ritorno. Luogo: Folgaria Ore: 8:45 Costo: a partire da 60,00€ Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Escursione in E-Bike Folgaria | Folgaria

Esplora l’Alpe Cimbra con l’E-Bike in lungo e in largo, tra pascoli, boschi e cime, tra ruderi della prima guerra mondiale e

freschi torrenti caratterizzati da mille salti d’acqua che corrono e creano percorsi splendidi. Luogo: Tutta l’Alpe Cimbra Ore: su richiesta

Costo: 50,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

09:00 Handbike Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Handbike! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Handbike ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Ritiro U.S. Lecce Folgaria | Località Pineta

Per il secondo anno consecutivo l’Alpe Cimbra dà il benvenuto alla squadra del Lecce fresca di passaggio in Seria A. Info:Apt Alpe Cimbra – 0464 724100

09:00 Tandem Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Tandem! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Tandem ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking – Joelette Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Joelette! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio con Joelette ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking Monster Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Klick Monster! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Klick Monster ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:30 Bagno di Foresta Bosentino | Piani Alti di Bosentino

Il Shinrin Yoku o bagno nella foresta è un attività di connessione profonda con la Natura. Lezione della durata di 3 ore con una guida di forestbathing. Costo:€5,00,con ACGC (Alpe Combra Guest Card) gratuito ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> espereinze) entro due giorni prima. Info APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

09:30 Trekking “La Magia dell’acqua” – Scie di Passione Folgaria | Chiesa di Carbonare

Scie di Passione propone una passeggiata guidata lungo il “Sentiero dell’Acqua”, nella prima parte del torrente Astico fino al mulino Cueli, alla scoperta dei segreti dell’acqua! Luogo: Carbonare Ore: 9:30 Costo: Biglietto adulto e bambini dagli 8 anni 20,00€ – Gratuito bambini sotto gli 8 anni Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

10:00 Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT

0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

10:00 Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure

inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell’equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio “Amazzoni dell’Apocalisse”. Costo:da20,00€ ISCRIVITIQUI(www.alpecimbra.it-> Esperienze) Info: info@alpecimbra.it o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

10:00 Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse. ISCRIVITIQUI (www.alpecimbra.it->Esperienze)Info:Maneggio

Amazzoni dell’Apocalisse +39 3405702871

10:00 Trekking con le caprette Folgaria | Fr. San Sebastiano

Una passeggiata assieme al pastore Serafino e le sue caprette tutte di razze diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile. Ore: 10.00 Luogo: Maso Guez, San Sebastiano ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Maggiori Informazioni:

presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it o a Maso Guez 389 1907896 www.masoguez.com

10:00 Walking Orienteering con Scie di Passione Folgaria | Costa

Una nuova avventura da vivere sull’Alpe Cimbra! Cimentati in questa camminata sportiva munito di mappa e bussola, come un vero esploratore raggiungi gli obiettivi che saranno presenti sulla mappa. Luogo: parcheggio Pizzeria Caneva, Costa Ore: 10:00 Costo: 7,00 € – biglietto gratuito se in possesso dell’Alpe Cimbra Guest Card ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it –> Esperienze) Info: uffici APT 0464724100 oppure info@alpecimbra.it

13:00 Trekking e merenda al Becco di Filadonna Centa San Nicolò | Parcheggio Al Sindech

Una splendida escursione panoramica consigliata per escursionisti medio-esperti e abituati a svolgere l’attività, si giunge al Becco di Filadonna per poi scendere al Rifugio Casarota e godere di una meritata merenda. Luogo: Parcheggio Sindech, Altopiano della Vigolana Ore: 13:00 Costo: Biglietto 30,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Apt Alpe Cimbra 0464724100 info@alpecimbra.it

14:00 Arnia didattica Bosentino | Località Fratte

Viaggio guidato all’interno dell’alveare per comprenderne il fascino misterioso del mondo delle api. Nell’esperienza sono inclusi i seguenti servizi: visita guidata e degustazione di miele. Durata di circa 1 ora. Ritrovo alle ore 14.00 in località Fratte di Bosentino, presso apiario visibile dal parcheggio. Costo: €3,00 per bambini fino ai 14 anni, €5,00 per gli adulti. Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it ->esperienze) Maggiori Informazioni: AZIENDA AGRICOLA ELENA BELLI +39 3316001049.

14:00 Edizione2022 “Estate in Vigolana” – Università d’Estate

Centa San Nicolò | Altopiano della Vigolana e Parco Artesella

Nella splendida cornice dell’Altopiano della Vigolana tre weekend per immergerti a stretto contatto con la Natura, l’arte, il buon cibo con i corsi organizzati per l’Università d’Estate! Luogo: Altopiano della Vigolana Ore: al mattino e al pomeriggio Costo: varia a seconda del corso scelto Maggiori Informazioni: per informazioni ed iscrizioni contattare artebambini.trentino@gmail.com o +39 3482521066 e visitate il sito www.artebambini.it

15:00 Laboratorio creativo in fattoria Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

Laboratorio creativo e visita guidata della fattoria, per conoscere tutti gli animali e la loro storia. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 15:00 Costo: Biglietto bambino 7,00€ Biglietto adulto accompagnatore 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz” +39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

15:00 Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici

APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

15:30 Caccia alla natura Folgaria | Passo Coe

Tutti i piccoli esploratori sono invitati a partecipare alla caccia più divertente dell’estate, per scovare il segretissimo tesoro tra la flora e fauna del Giardino Botanico Alpino! Ore: 15.30 Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: biglietto bambino 3-14 anni 4,00 € / biglietto 2€ se in possesso dell’Alpe Cimbra Guest Card ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it ->esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail

15:30 Corso Roller Folgaria | Parco Comunale di Folgaria

I pomeriggi esitivi sull’Alpe Cimbra regalano momenti di divertimento anche per chi ama andare sui Roller! Dove: Folgaria Costo: €20 Ore: 15:30 ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it –> Esperienze) Maggiori informazioni: Contattare il fornitore de servizio per verificare la disponibilità

dell’esperienza, SCIE DI PASSIONE +39 3460033926 o info@sciedipassione. com

15:30 Giochiamo insieme al Parco Palù Lav arone | Parco Palù

I pomeriggi estivi sull’Alpe Cimbra saranno indimenticabili! Al Parco Palù il divertimento è assicurato tra le tante attività che ti aspettano! Luogo: Parco Palù, Lavarone Ore: dalle 15:30 alle 18:00 Iscrizioni: info@alpecimbra.it Maggiori Informazioni: uffici APT al numero

0464724100

17:00 I pomeriggi del Consorzio Voglia di Folgaria Folgaria | Piazza Marconi

Ogni lunedì mercoledì e venerdì pomeriggio a partire dalle 17:00 in Piazza Marconi a Folgaria vi aspettano i nostri animatori per trascorrere il pomeriggio insieme, con tanto divertimento, musica, balli di gruppo e baby dance ma non solo anche quiz musicali e di cultura generale,

tante attiv ità per passare una serata in allegria.

21:00 Grande spettacolo settimanale Lavarone | Fr. Cappella

Una serata in compagnia degli animatori di Lavarone, spettacolo e risate assicurate! Luogo: Piazza Cappella – Lavarone Ore: 21.00 Maggiori Informazioni: uffici APT al numero 0464724100

21:00 Incontri d’Autore 2022 Lavarone | Centro Congressi

Per la rassegna “Incontri d’autore” il libro “Crisi climatica ed energetica: come affrontarle?” Incontro con Luca Mercalli intervistato da Alberto Faustini. Luogo: Centro Congressi, fraz. Gionghi, Lavarone Ore: 21:00 Info: Biblioteca di Lavarone 0464 793832

lavarone@biblio.tn.it o incontridautorelavarone@gmail.com oppure contattare il 340 5200523

21:00 Jazz e Dintorni Vattaro | Malga Doss del Bue

Le Pro Loco della Vigolana propongono un ricco programma dedicato alla musica jazz per l’estate 2022. Luogo: Malga Dossdel Bue, Vattaro Ore: 21:00 Costo: ingresso libero Info: Pro Loco di Bosentino prolocobosentino@gmail.com

21:00 Spettacolo Family Emotions Folgaria | Piazza Marconi

Ogni venerdì vi aspetta lo spettacolo per bambini offerto dall’animazione di Folgaria. Ore: 21:00 Luogo: Piazza Marconi Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

sabato, 16. luglio 2022

05:30 Alba in Malga Lavarone | Malga Millegrobbe

La sveglia suona prima dell’alba per raggiungere Malga Millegrobbe di Sopra, nel magnifico territorio dell’Alpe Cimbra, luogo di bellezza selvaggia, di pace e relax. Ore: 5:30 con ritrovo Malga Millegrobbe. ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Maggiori

informazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

08:45 E-Bike Tour con Tuffo al Lago Lavarone | Lago di Lavarone

Scie di Passione propone un tour in e-bike che solcando prati e pascoli e scendendo per il noto Sentiero dell’acqua permetterà

di raggiungere il bellissimo lago di Lavarone, perla azzurra e verde del Trentino. Luogo: Folgaria Ore: 8:45 Costo: a partire da

60,00€ Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Escursione in E-Bike Folgaria | Folgaria

Esplora l’Alpe Cimbra con l’E-Bike in lungo e in largo, tra pascoli, boschi e cime, tra ruderi della prima guerra mondiale e

freschi torrenti caratterizzati da mille salti d’acqua che corrono e creano percorsi splendidi. Luogo: Tutta l’Alpe Cimbra Ore: su richiesta

Costo: 50,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

09:00 Handbike Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Handbike! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Handbike ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Scuola di Trekking Folgaria | Folgaria

Scie di Passione propone un’uscita per il sabato verso il Rifugio Stella D’Italia, una bella camminata condividendo insieme ai nostri esperti utili consigli per vivere le escursioni in montagna in maniera consapevole e sicura. Luogo: Parcheggio Pizzeria Cheizel – Costa Ore: 9:00 Costo: Biglietto adulto e bambini dagli 8 anni 20,00€ – Gratuito bambini sotto gli 8 anni Iscrizione obbligatoria ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Tandem Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Tandem! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Tandem ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking – Joelette Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Joelette! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio con Joelette ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking Monster Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Klick Monster! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Klick Monster ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

10:00 Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT

0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

10:00 Creare una piccola caciotta Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

Laboratorio del latte per bambini a cura dell’Azienda Agricola “Soto al Croz” di Lavarone e visita guidata della fattoria, per conoscere tutti gli animali e la loro storia. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 10:00 Costo: Biglietto bambino 7,00€ Biglietto adulto accompagnatore 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz” +39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

10:00 Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure

inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici

APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell’equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio “Amazzoni dell’Apocalisse” (www.alpecimbra.it-> Esperienze) Info: info@alpecimbra.it o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

10:00 Mercato della Terra Slow Food Lavarone | Lago di Lavarone

I produttori che aderiscono alla Comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri si ritrovano in riva al Lago di

Lavarone sabato 16 luglio dalle 10:00 alle 18.30 con il Mercato della Terra Slow Food

10:00 Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse ISCRIVITIQUI (www.alpecimbra.it->Esperienze)Info:Maneggio

Amazzoni dell’Apocalisse +39 3405702871

10:00 Trekking con le caprette Folgaria | Fr. San Sebastiano

Una passeggiata assieme al pastore Serafino e le sue caprette tutte di razze diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile. Ore: 10.00 Luogo: Maso Guez, San Sebastiano ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Maggiori Informazioni:

presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it o a Maso Guez 389 1907896 www.masoguez.com

14:00 Una casetta per gli uccellini Lavarone | Scuola primaria, Gionghi

Laboratorio esperienziale per bambini dai 4 anni accompagnati, tenuto da Anna Andreatta – Siebenpunkt. Luogo: Scuola Primaria, fraz. Gionghi, Lavarone Ore: 10:00 Costo: 10,00€ Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

Nella splendida cornice dell’Altopiano della Vigolana tre weekend per immergerti a stretto contatto con la Natura, l’arte, il buon cibo con i corsi organizzati per l’Università d’Estate! Luogo: Altopiano della Vigolana Ore: al mattino e al pomeriggio Costo: varia a seconda del corso scelto Maggiori Informazioni: per informazioni ed iscrizioni contattare artebambini.trentino@gmail.com o +39 3482521066 e visitate il sito www.artebambini.it

17:00 Edizione2022 “Estate in Vigolana” – Università d’Estate Centa San Nicolò | Altopiano della Vigolana e Parco Artesella

Golf, che passione! Folgaria | Loc. Costa – Maso Spilzi

Grande appassionato di questa disciplina sportiva? Sei alle prime armi e vorresti provare a cimentarti nel golf? Allora quest’estate aprofitta delle lezioni con i maestri esperti del Golf Club di Folgaria e vieni a giocare a golf sull’Alpe Cimbra! Luogo: loc. Costa – Maso Spilzi

Ore: 17:00 Costo: 15,00 € Iscrizioni: segreteria@golfclubfolgaria.it o il numero +39 0464720480 Info: segreteria@golfclubfolgaria.it oppure info@alpecimbra.it

17:30 “Un libro con l’autore”: Carmine Abate Folgaria | Casa della Cultura

Per la rassegna “Un libro con l’autore” troviamo Carmine Abate con il libro “Il cercatore di Luce”. Luogo: Casa della Cultura di Folgaria Ore: 17:30 Info: presso gli uffici APT 0464724100 info@alpecimbra.it

Incontri d’Autore 2022 Lavarone | Centro Congressi

17:30 Per la rassegna “Incontri d’autore” Stefania Andreoli presenta il libro Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio. Conversa con l’autrice Fausta Slanzi. Luogo: Piazza del Municipio, fraz. Gionghi, Lavarone Ore: 17:30 Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 –

3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

18:00 Guardia in festa Folgaria | Guardia

Il Gruppo ricreativo culturale “Guardia” organizza “Guardia in festa” la serata sarà allietata da cucina tipica, musica e intrattenimento. Luogo: Parco giochi di Guardia Ore: 18:00 Ingresso libero

18:00 Piano B – la rivoluzione della grande Draga Vigolo Vattaro | Palazo Malfatti

Per la rassegna di teatro contemporaneo a Palazzo Malfatti, spazio ‘500 presenta uno spettacolo di marionette di Sophie Hames, per un pubblico adolescente e adulto. Luogo: Palazzo Malfatti, Vigolo Vattaro Ore: 18:00 Info: Spazio ‘500 per le Arti tel. 333 2753033 mail

spaziocinquecento@gmail.com

20:30 Cirillo Grott. L’uomo, l’artista..la sua poesia Folgaria | Cortile Casa Museo Cirillo Grott, Guardia

Visita guidata alla Casa Museo Cirillo Grott e lettura di poesie del Gruppo Teatrale “Próve de Teatro” di Calliano. Dove: Cortile Casa Museo Cirillo Grott, Guardia Ore: 20:30 Maggiori Informazioni: Gruppo Teatrale “Próve de Teatro” telefono 3396769044 mail info@provedeteatro.it

21:00 Estate a Folgaria Folgaria | Folgaria

Un programma culturale ricco di appuntamenti da non perdere a Folgaria! Info: 0464724100 – info@alpecimbra.it

21:00 In…Canto sull’Altopiano 21^ edizione Lavarone | Centro Congrassi Lavarone

21^ edizione della Rassegna Corale In…Canto sull’Altopiano, organizzata dal Coro Stella Alpina di Lavarone. Luogo: presso Centro Congressi, Lavarone Ore: 21:00 Info: presso gli uffici APT 0464724100 – info@alpecimbra.it oppure info@stellaalpinalavarone.it

21:00 L’estate del Consorzio Folgaria | Piazza Marconi

Il Consorzio Voglia di Folgaria vi aspetta tutti i sabati sera in Piazza Marconi per una serata in compagnia all’insegna dell’intrattenimento e della buona musica! Luogo: Piazza Marconi, Folgaria Ore: 21:00 Informazioni: presso gli uffici APT al numero 0464 724100 oppure inviando

una mail a info@alpecimbra.it

21:00 Un libro con l’autore Folgaria | Folgaria

Un’estate all’insegna della cultura! Tanti gli appuntamenti da non perdere realizzati dal Comune di Folgaria: la rassegna “Un Libro con l’Autore” Info: 0464724100 – info@alpecimbra.it

domenica, 17. luglio 2022

08:30 Degustando l’Oltresommo Folgaria | Nosellari

Una camminata enogastronomica di 11 km immersi totalmente nella natura incontaminata,, attraverso i borghi di San Sebastiano, Tezzeli, Cueli, Carbonare e Nosellari, di livello semplice adatta a tutti e alle famiglie con bambini. ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze). Info: APT 0464 724100

Centro Sportivo SERRADA BEACH Folgaria | Centro Sportiv o – Serrada Torneo di Basket 3 vs3 Luogo: Centro Sportivo Serrada Beach Ore: 09:00 Info e Iscrizioni: contattando il numero +39 3317771695

09.00 Escursione in E-Bike Folgaria | Folgaria

Esplora l’Alpe Cimbra con l’E-Bike in lungo e in largo, tra pascoli, boschi e cime, tra ruderi della prima guerra mondiale e

freschi torrenti caratterizzati da mille salti d’acqua che corrono e creano percorsi splendidi. Luogo: Tutta l’Alpe Cimbra Ore: su richiesta

Costo: 50,00€ ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

09.00 Handbike Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Handbike! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Handbike ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Tandem Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Tandem! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Tandem ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking – Joelette Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Joelette! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio con Joelette ISCRIVITI

QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:00 Trekking Monster Experience Folgaria | Folgaria

Scie di Passione offre la possibilità di scegliere diversi itinerari per un’escursione guidata sull’Alpe Cimbra in Trentino con Klick Monster! Luogo: Folgaria Ore: su richiesta Costo: a partire da 80,00€ per la mezza giornata comprensivo di guida e noleggio Klick Monster ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> Esperienze) Info: Scie di Passione al numero 346 0033926 o via mail a info@sciedipassione.com

09:30 Magnalonga in E-Bike sull’Alpe Cimbra Folgaria | Loc. Fondo Grande

Magnalonga in E-Bike! Una domenica in bicicletta sull’Alpe Cimbra degustando prodotti tipici, con gran finale all’Hotel Cristallo. Per informazioni e prenotazioni: Hotel Cristallo +39 3884748449 anche via whatsapp

09:30 VI° Trofeo Osteria Coe Folgaria | Mezzomonte

Gara cicloscalata agonistica Mezzomonte/Passo Coe VI° TROFEO OSTERIA COE Memorial Mittempergher Gino In collaborazione con la Pro

Loco di Mezzomonte Luogo: Centro sportivo di Mezzomonte Ore: 9:30 Info: tel. 0464-723132 e-mail: ciclistica@alpecimbrapolisportiva.it

10:00 Battesimo della sella Folgaria | Carpeneda

Giornate indimenticabili da vivere a Cavallo, grazie al centro ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” e alle loro attività a contatto con i cavalli! Luogo: Centro Ippico “Amazzoni dell’Apocalisse” Ore: 10:00 Costo: 25,00 € ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: uffici APT

0464724100 o AMAZZONI DELL’APOCALISSE +39 3405702871

10:00 Creiamo l’orto Folgaria | Giardino Botanico – Passo Coe

L’amore per la Natura e il rispetto dell’ambiente sono valori che ti permetteranno di creare un piccolo orto sull’Alpe Cimbra Luogo: Giardino Botanico, Passo Coe Costo: € 4,00 intero/ € 2,00 se in possesso dell’Alpe Cimbra Card (escluso ingresso al giardino) ISCRIVITI QUI

(www.alpecimbra.it > esperienze) Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Curiosando in fattoria Lav arone | Azienda Agricola Soto al Croz

Visita guidata della fattoria a cura dell’Azienda Agricola “Soto al Croz” di Lavarone. Luogo: Azienda Agricola Soto al Croz fraz. Magrè Ore: 10:00 Costo: Biglietto 5,00€ Prenotazione obbligatoria ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info: Azienda Agricola “Soto al Croz”

+39 3395613802 o via mail a info@sotoalcroz.it

10:00 Il Giardino Botanico Alpino Folgaria | Passo Coe

Sull’Alpe Cimbra, alle pendici del Monte Maggio, scopri l’oasi in cui regna la Natura incontaminata! Ore: dalle 10:00 Luogo: Giardino Botanico Alpino, Passo Coe Costo: 6,00 € . ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Info presso gli uffici APT 0464 724100 oppure

inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Le Mostre di Maso Spilzi Folgaria | Maso Spilzi

Mostra sullo sci storico, una sezione permanente dove sono esposti gli oggetti che ricordano il nostro passato e la storia dello sci. Luogo: Maso Spilzi Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00 Costo: Ingresso gratuito Info: presso gli uffici

APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

10:00 Lezioni di equitazione al maneggio Folgaria | Carpeneda

Ami i cavalli e sei affascinato dal modo dell’equitazione? Scopri di più sulle lezioni di equitazione al maneggio “Amazzoni dell’Apocalisse”.

10:00 Trekking a cavallo Folgaria | Carpeneda

Il Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse propone passeggiate a cavallo alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Luogo: Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse,Carpeneda

10:00 Amazzoni dell’Apocalisse +39 3405702871

Trekking con le caprette Folgaria | Fr. San Sebastiano

Una passeggiata assieme al pastore Serafino e le sue caprette tutte di razze diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile. Ore: 10.00 Luogo: Maso Guez, San Sebastiano ISCRIVITI QUI (www.alpecimbra.it -> esperienze) Maggiori Informazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it o a Maso Guez 389 1907896 www.masoguez.com

12:00 Guardia in festa Folgaria | Guardia

Il Gruppo ricreativo culturale “Guardia” organizza “Guardia in festa” la giornata sarà allietata da cucina tipica, musica e intrattenimento.

Luogo: Parco giochi di Guardia Ore: dalle 12:00 Ingresso libero

14:00 Edizione2022 “Estate in Vigolana” – Università d’Estate

Centa San Nicolò | Altopiano della Vigolana e Parco Artesella

Nella splendida cornice dell’Altopiano della Vigolana tre weekend per immergerti a stretto contatto con la Natura, l’arte, il buon cibo con i corsi organizzati per l’Università d’Estate! Luogo: Altopiano della Vigolana Ore: al mattino e al pomeriggio Costo: varia a seconda del corso scelto Maggiori Informazioni: per informazioni ed iscrizioni contattare artebambini.trentino@gmail.com o +39 3482521066 e visitate il sito www.artebambini.it

17:30 Sfilata dei Bovari del Bernese Folgaria | Lungo le strade del centro

13° RADUNO ANNUALE GR.A.B.BER. Sfilata Folcloristica lungo le vie del centro con il Gruppo Amatoriale Bovaro del Bernese. Luogo:

Folgaria Ore: 17:30 Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

21:00 Coro Martinella – Night Concerts Folgaria | Piazza Marconi

Il Coro Martinella è lieto di invitarvi ad una piacevole serata a Folgaria, dove si esibiranno in un concerto che vi lascerà senza fiato! Ore: 21:00 Luogo: Piazza Marconi di Folgaria Info: presso gli uffici APT al numero 0464724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it