Aggressioni autoferrotranvieri, mobilitazione anche in Valtellina

giovedì, 15 settembre 2022

Sondrio – Autoferrotranvieri: basta aggressioni. Domani – 16 settembre – giornata di mobilitazione nazionale di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico per fermare le aggressioni violente che sovente sono costretti a subire.

Gli episodi di aggressioni violente ai danni degli operatori del trasporto pubblico sono all’ordine del giorno. Infatti, quasi quotidianamente, capita di leggere la notizia di un autista aggredito o di un controllore malmenato, spesso tra l’indifferenza generale di Aziende ed Istituzioni.

La provincia di Sondrio non è immune da questa situazione, infatti, anche nel recente passato e al pari di ciò che avviene sui treni, sul nostro territorio non sono mancati, purtroppo, episodi di violenza, in genere nelle stazioni degli autobus e soprattutto da parte di coloro che pretendono di viaggiare senza biglietto e, il più delle volte, questi incresciosi episodi sono stati circoscritti a pesanti insulti verbali nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che, con professionalità e “self control”, sono riusciti a gestire situazioni difficili evitando le percosse, ma, altre volte, non è stato possibile contenere le persone violente che dagli insulti sono passati alle vie di fatto.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa e Ugl, ritenendo una tale situazione non più tollerabile, hanno indetto una giornata di mobilitazione degli autoferrotranvieri, proclamando uno sciopero nazionale di 8 ore nella giornata di domani mirato a stimolare concreti interventi del legislatore, delle aziende e delle istituzioni a tutela dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori anche assicurando assistenza sanitaria e legale alle vittime delle aggressioni.