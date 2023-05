A Sarche il nuovo info point dell’APT Garda Dolomiti

sabato, 27 maggio 2023

Sarche – Per soddisfare ulteriormente le esigenze del territorio della Valle dei Laghi, si è tenuta l’inaugurazione dell’info point di Sarche, il nuovo ufficio informazioni che va ad aggiungersi ai diversi spazi dedicati dislocati nell’ambito turistico di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Foto @Emmanuele Pepè/Vitesse.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco del Comune di Madruzzo Michele Bortoli, il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e il Presidente della Comunità Valle dei Laghi Luca Sommadossi.

“Questa è una giornata importantissima perché grazie alla solida rete che abbiamo costruito, siamo riusciti a migliorare questo luogo ed è senz’altro un punto di partenza per far conoscere ancora meglio la nostra valle. Siamo convinti che rientrare nell’ambito turistico dell’APT Garda Dolomiti sia stata una scelta vincente. Colgo l’occasione per ringraziare l’APT stessa per averci messo sullo stesso livello degli altri territori” – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Madruzzo Michele Bortoli.

“Questo nuovo info point rappresenta un tassello importante del percorso che abbiamo intrapreso un anno fa con l’APT Garda Dolomiti. La posizione di questo ufficio è fondamentale dal punto di vista strategico perché è un passaggio diretto dal Nord Europa e il nostro augurio è che proprio questo passaggio diventi sempre più importante e vitale” – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori.

“È importante ricordare che inizialmente questo info point era stato pensato per Vezzano ma, di comune accordo con le amministrazioni, abbiamo colto la sollecitazione da parte dell’APT di pensare a Sarche perché si tratta di un territorio che guarda verso il Garda e le Giudicarie: questo è solo il primo tassello di un piano strategico che riguarda tutto l’ambito” – ha commentato il Presidente della Comunità Valle dei Laghi Luca Sommadossi.

“La posizione strategica di questo info point è il cuore pulsante di questa località e della Valle dei Laghi. In quest’anno abbiamo visto numeri in crescita di visitatori, così come di strutture e sono convinto che si proseguirà su questa direzione, grazie anche alle amministrazioni che abbiamo incontrato in questi mesi che ci hanno dimostrato la loro voglia di fare – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. – Per noi non esistono territori di serie A o B, ma sono tutti sullo stesso livello perchè tutto l’ambito si presenta insieme.“

Situato in una posizione altamente strategica di raccordo tra Trento, Comano, Campiglio e Garda, l’info point di Sarche si trova in Via Madruzzo. È aperto tutti i giorni tranne il giovedì, con orario 9:30-12:30, 13:30-17.